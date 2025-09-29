'बस एक ही चीज है, जिसके लिए नीतीश कुमार से गठबंधन करती है बीजेपी', सम्राट चौधरी ने बताया

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सूबे के किसी भी गांव में जाना हो, आबादी एक हजार से ज्यादा होगी, उसमें दो तरफ से रास्ते होंगे. बिजली होगी, पानी की सप्लाई है. उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन आपका नहीं है, तो रात के 12 बजे खाना खाकर चले जाइएगा और गांव से घूमकर आ जाइएगा. कोई अगर छू दे तो सुबह में सम्राट चौधरी का इस्तीफा ले लीजिएगा.

सम्राट चौधरी सोमवार को इंडिया टुडे ग्रुप के आयोजन स्टेट ऑफ स्टेट बिहार फर्स्ट के मंच पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि झगड़ा हो आपका किसी से तो पुलिस को बताकर जाइए. सम्राट चौधरी ने सीट बंटवारे को लेकर सवाल पर कहा कि बात बनी हुई है. कोई मतभेद नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि बस एक ही चीज है, जिसके लिए बीजेपी नीतीश कुमार से समझौता करती है. वह है बिहार का विकास.

सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछली बार चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें कम थीं, बीजेपी की ज्यादा थीं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा को फोन करके कहा कि आप अपना सीएम बनाइए, मोदी जी ने उन्हें फोन करके कहा कि आपने बिहार में विकास किया है, आप ही सीएम बनिए. सम्राट चौधरी ने वोट चोरी के आरोप खारिज किए और कहा कि बिहार के किसी भी निवासी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कट सकता. कोई बाहरी हो, घुसपैठिया हो, उसको हम बाहर करके रहेंगे.

बिहार चुनाव के मुद्दों को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि एक ही मुद्दा है- विकास. नीतीश जी ने सजाया बिहार को, लालू जी ने बर्बाद किया बिहार को, कांग्रेस ने लूटा बिहार को. बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि चारा घोटाला खुलवाया कांग्रेस पार्टी ने, चार्जशीट करवाया देवगौड़ा जी ने, सजा करवाया कांग्रेस पार्टी ने, और लालू जी उनके ही साथ हैं. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पंजीकृत अपराधी घोषित कर दिया. इसमें हम क्या करें.

चुनाव के बाद क्या बिहार का सीएम बनेंगे? इस सवाल के जवाब में बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि ना ना. हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और वही रहेंगे. सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं. पार्टी जो दायित्व देगी, उसे निभाएंगे. उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ दूरी बनाकर रखे थे. 2020 के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम इंडस्ट्री के लिए रास्ते खोलेंगे. सम्राट चौधरी ने अपराध के आंकड़ों में लालू यादव की सरकार के मुकाबले दोगुने से अधिक वृद्धि को लेकर सवाल पर कहा कि पहले तो केस ही नहीं होते थे.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद कहा कि केस दर्ज करो. आज केस ई-मेल से हो रहे हैं. नीतीश कुमार की सरकार में बचाने का कॉन्सेप्ट नहीं है. कोई भी अपराधी हो, उसे जेल जाना होगा. सम्राट चौधरी ने लालू यादव को लेकर एक सवाल पर कहा कि किसी भी गांव में चले जाइए, पूछिए बिहार का गब्बर सिंह कौन है. हमको बताने की जरूरत नहीं है. राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि इस देश में एक कांग्रेसी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, 138 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया, लालू जी को अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ा.

