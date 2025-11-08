‘बिहार चुनाव छोड़ पचमढ़ी छुट्टियां मनाने गए हैं...’, राहुल गांधी पर MP सीएम मोहन यादव का तंज

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तीखा तंज कसा है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब पूरा बिहार चुनावी माहौल में डूबा है, तब राहुल गांधी प्रचार छोड़कर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं.

और पढ़ें

बांका जिले की बेलहर विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में मोहन यादव ने कहा, “बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि राहुल गांधी को समझ ही नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है. मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात कर रहा हूं, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी बिहार की जगह पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं. बाप रे बाप, ऐसा कभी होता है क्या?”

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए, बारात कौन पहुंचाएगा? यह तो कांग्रेस ही कर सकती है. बाद में यही कहेंगे कि हमारा यह हो गया, हमारा वो हो गया. अरे भैया, तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे हैं. चुनाव को चुनाव की तरह लेना सीखो.”

Advertisement

गौरतलब है कि राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे हैं. इस दौरान वे एमपी कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और पार्टी की रणनीति पर दिशा-निर्देश देंगे. बताया जा रहा है कि कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर आगामी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR.) को लेकर पार्टी की तैयारी और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

---- समाप्त ----