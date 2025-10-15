scorecardresearch
 

पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस और पप्पू यादव समर्थकों में मारपीट, टिकट बंटवारे पर रार, कई नेता बचकर भागे

पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और शकील अहमद खान के स्वागत के दौरान कांग्रेस और पप्पू यादव समर्थक आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों में मारपीट और धक्का-मुक्की हुई, जिसमें शकील अहमद खान की कार क्षतिग्रस्त हो गई. कार्यकर्ताओं ने टिकट बिक्री और पुराने नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं.

पटना एयरपोर्ट पर जमकर मारपीट हुई. (Photo: Screengrab)
पटना एयरपोर्ट पर जमकर मारपीट हुई. (Photo: Screengrab)

पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दिल्ली से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्ण अल्लावारु और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का स्वागत करने पहुंचे कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते एयरपोर्ट का माहौल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का-मुक्की और मारपीट हुई. इस दौरान राजेश राम, शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्ण लवुरु किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले.

बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान शकील अहमद खान की गाड़ी का साइड मिरर भी तोड़ दिया गया.
समर्थकों का आरोप है कि टिकट पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है.

नए उम्मीदवार को टिकट दिया तो बवाल
मिली जानकारी के अनुसार विक्रम विधानसभा से नए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, जबकि पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी गई है, जिस बात को लेकर वे नाराज थे और पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ो कार्यकरता पहुंच गए. यहीं पर पप्पू यादव के समर्थक भी शकील अहमद खान और राजेश राम अल्लाह वारु का स्वागत करने पहुंचे थे, दोनों के बीच तू ता होने लगी और देखते ही देखते पूरा एयरपोर्ट परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया. मिल रही जानकारी के अनुसार नाराज कांग्रेस समर्थकों ने पप्पू यादव के छात्र नेता मनीष यादव की जमकर पिटाई की है.

नेताओं के सामने भड़के कार्यकर्ता, हाथापाई में टूटी कार
कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान जब नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराने पहुंचे तो माहौल बिगड़ गया. पहले तो दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई. गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे चला दिए. इस अफरातफरी में शकील अहमद खान की गाड़ी का साइड मिरर भी टूट गया. हालात बिगड़ते देख तीनों नेता किसी तरह सुरक्षित निकल गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो
घटना के बाद इस पूरे विवाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं. इन वायरल क्लिप्स में नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता विक्रम विधानसभा सीट को कथित रूप से 5 करोड़ रुपये में बेचे जाने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. कार्यकर्ताओं का दावा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने इस सौदे में भूमिका निभाई है, जिससे पार्टी में भारी असंतोष फैल गया है.

इनपुट- शुभमलाल
