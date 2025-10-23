scorecardresearch
 

'अब महागठबंधन खत्म', तेजस्वी को CM चेहरा बनाए जाने पर चिराग का तंज, सम्राट चौधरी बोले- लालू यादव ने कांग्रेस को टॉर्चर करके...

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान और बीजेपी नेता व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है. चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की घोषणा जबरन की गई है. सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर सीधा हमला बोला.

चिराग पासवान और सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा (File Photo- PTI)
महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बिहार की सियासत में नई जुबानी जंग छिड़ गई है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान और बीजेपी नेता व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है.

मुजफ्फरपुर के बोचहां में लोजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा, “तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की घोषणा जबरन की गई है. यह जनता तक भरोसा नहीं पहुंचा पाएगी. अब महागठबंधन खत्म है.”

चिराग ने कहा कि एनडीए की लहर साफ दिख रही है. उन्होंने कहा, “जहां-जहां जा रहा हूं, जनता का रुझान एक ही दिशा में है- 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बन रही है. अब जिम्मेदारी आपकी है कि बोचहां से लोजपा का विधायक विधानसभा में पहुंचे. अगर गलती से विपक्ष को चुन लिया तो अगले पांच साल तक वह यही कहेगा कि सरकार सहयोग नहीं कर रही.”

उन्होंने बेबी कुमारी का जिक्र करते हुए भावनात्मक लहजे में कहा, “2015 में मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने इन्हें बुलाकर टिकट देने की कोशिश की थी, लेकिन पारिवारिक कारणों से संभव नहीं हो पाया. तब भी जनता ने इन्हें निर्दलीय जिताकर भेजा था. इस बार फिर इन्हें भेजेंगे तो वह मेरे पिता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.”

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता सूची में बिहार शीर्ष पर है. उन्होंने कहा, “डबल इंजन की सरकार का फायदा यूपी में दिख रहा है. वहीं महागठबंधन अपने ही झगड़ों में उलझा है, जो अपने नेताओं की इज्जत नहीं कर सकता, वो जनता की इज्जत क्या करेगा.”

पत्रकारों के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि लोजपा सीट बढ़ाने से क्या फायदा जब प्रत्याशी तो बीजेपी के हैं, तो चिराग ने कहा, “बेबी कुमारी 2015 से लोजपा से जुड़ी हैं. यही गठबंधन की खूबसूरती है. कुछ प्रत्याशी उनके सिंबल पर लड़ रहे हैं, कुछ हमारे सिंबल पर. यह गठबंधन धर्म है.”

सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन पर बोला हमला

बीजेपी नेता व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव की सीएम घोषणा को लेकर लालू यादव पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, “महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा, लेकिन लालू यादव ने कांग्रेस और सहयोगी दलों को टॉर्चर करके अपने बेटे तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनवा दिया.”

सम्राट चौधरी ने आगे कहा, “लालू यादव को जनता ने कई मौके दिए, लेकिन उन्होंने बिहार को पिछड़ा बनाकर रखा. अब एक पंजीकृत अपराधी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाना चाहता है. बिहार की जनता इस बार इसे स्वीकार नहीं करेगी.”

---- समाप्त ----
