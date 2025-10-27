'नीतीश कुमार ही होंगे NDA के CM फेस, मेरे विधायक देंगे समर्थन', चिराग पासवान का बड़ा ऐलान

केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने आगामी चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार के नाम का स्पष्ट समर्थन किया है. पासवान ने घोषणा की कि उनके सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि 2020 में जब वह अकेले चुनाव लड़े, तब भी एनडीए ने सरकार बनाई थी, और अब तो एनडीए पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है, और यह पांच दलों का एक 'स्ट्रांग विनिंग कॉम्बिनेशन' है.

चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला. उन्होंने महागठबंधन के सीएम फेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर वक़्फ़ बिल को लेकर मुस्लिमों को भ्रमित करने का आरोप लगाया.

मुस्लिम समाज से क्यों नहीं की गई घोषणा?

चिराग ने कहा कि यह बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है और इसे फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने महागठबंधन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी मुस्लिम समाज को सिर्फ वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है.

उन्होंने कहा, "क्यों तेजस्वी के परिवार के अलावा कोई दूसरा यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जब एक उपमुख्यमंत्री की घोषणा की जा रही थी, तो एक मुस्लिम समाज से भी क्यों नहीं की गई?" पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ज़रूर सुझाव देगी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो.

पासवान ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के शीर्षक को 'चुराने' के प्रयासों पर गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह विषय राजनीति से ऊपर है और कर्पूरी ठाकुर का 'जननायक' लेना उन हर व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है जो कर्पूरी साहब के विचारों पर चले हैं.

2030 में मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा: चिराग

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूने पर पासवान ने इसे अपने संस्कार बताया और कहा कि उम्र और तजुर्बे में बड़े होने के नाते वे उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि 2030 में वह मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, क्योंकि उनका विज़न हमेशा 'बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट' रहा है. अपने घर शिफ्ट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वे जरूर अपने सुनहरी बाग आवास में चले जाएंगे.

