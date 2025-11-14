scorecardresearch
 

जीत के जश्न पर दिल्ली ब्लास्ट की छाया... बीजेपी ने कहा- भावनाओं पर काबू रखें जीते हुए उम्मीदवार

दिल्ली में हाल ही में हुए बम विस्फोट के मद्देनजर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिहार चुनाव जीत के जश्न में संयम बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले दिल्ली में हुआ था ब्लास्ट जिसमें कई लोग मारे गए थे
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले दिल्ली में हुआ था ब्लास्ट जिसमें कई लोग मारे गए थे

बिहार विधानसभा चुनाव में आज महत्वपूर्ण दिन है. दो चरणों में हुए मतदान के बाद आज मतगणना का दिन है. हर तरफ जीत की आशा है और परिणाम का इंतजार है. लेकिन इस जीत पर दिल्ली ब्लास्ट की छाया पड़ गई है, लिहाजा जश्न का माहौल हल्का पड़ सकता है. बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वह जीत के बाद संयम बरतें, आतिशबाजी ने चलाएं और सर्टिफिकेट लेकर लौटते समय संवेदनशीलता बनाए रखें.

बीजेपी ने जारी किए निर्देश
हाल ही में दिल्ली में हुए बम विस्फोट की घटना के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं. पार्टी ने बिहार चुनाव में जीत के उत्सव को लेकर किसी भी प्रकार के हंगामे या दिखावे वाले माहौल से बचने का आह्वान किया है. 

सादगी से मनाएं जश्न
बीजेपी हाईकमान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई पटाखे, आतिशबाजी या अन्य जोरदार जश्न आयोजित न किया जाए. विशेष रूप से, यदि कार्यकर्ता या नेता जीत का प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) लेकर लौट रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और इसे एक सादगीपूर्ण (लो-की) आयोजन के रूप में ही सीमित रखें.

यह निर्देश हाल के दिल्ली बम विस्फोट के कारण जारी किया गया है, जहां सुरक्षा चिंताओं के कारण और साथ ही संवेदनशीलता को देखते हुए पार्टी ने संयमित व्यवहार और आचरण बरतने पर जोर दिया है.

