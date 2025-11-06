scorecardresearch
 

Feedback

'कट्टा, कुशासन, करप्शन जंगलराज की पहचान...', PM मोदी का महागठबंधन पर हमला

अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि वोट की ताकत ही असली शक्ति है, जिसने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया. प्रधानमंत्री मोदी ने 90 के दशक के जंगलराज पर हमला बोलते हुए कहा कि उस दौर में बिहार में भ्रष्टाचार, कुशासन और भय का माहौल था.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को फिर से आगे बढ़ाने की ताकत जनता के वोट में है (Photo: PTI)
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को फिर से आगे बढ़ाने की ताकत जनता के वोट में है (Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अररिया में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बिहार में आज जो मतदान हो रहा है, वह राज्य के विकास और स्थिर सरकार के लिए बेहद अहम है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर सुबह से ही बिहार के अलग-अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र की ताकत को दिखाती हैं. उन्होंने कहा, “सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं. माताएं, बहनें और बेटियां पूरे उत्साह से मतदान कर रही हैं. नौजवान भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं.”

प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए बधाई दी और कहा कि पूरे बिहार में एक ही आवाज़ गूंज रही है - ‘फिर एक बार NDA सरकार, फिर सुशासन का दौर.’

सम्बंधित ख़बरें

PM Narendra Modi and Harleen Deol.
'सर, आप बहुत ग्लो करते हो?' हरलीन के सवाल पर ऐसा दिखा PM मोदी का रिएक्शन 
Dipti and Modi
PM Modi ने Dipti Sharma से पूछा उनके टैटू के राज! 
PM Modi India Women team Meeting
'...तो ट्रोलिंग सेना पीछे पड़ गई', पीएम मोदी ने क्यों किया टीम इंड‍िया की 3 हार का जिक्र? VIDEO  
PM Modi Indian women's team
पीएम मोदी को कोच मजूमदार ने बताई चैम्प‍ियन बनने की कहानी, VIDEO  
Harmanpreet Kaur
PM Modi ने Harmanpreet और Smriti Mandhna से की बात! 

उन्होंने कहा कि बिहार के इस संकल्प के पीछे माताओं-बहनों की उम्मीदें और युवाओं के सपने हैं. मोदी ने कहा, “मेरे सपने आपके सपनों से जुड़े हैं. मेरा संकल्प बिहार के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए है.”

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: अनंत सिंह के मोकामा में कैसी चल रही वोटिंग? ग्राउंड से आईं तस्वीरें

उन्होंने अपने भाषण में ‘जंगलराज’ का ज़िक्र करते हुए कहा, “जंगलराज का मतलब था – कट्टा, क्रूरता, भ्रष्टाचार और कुशासन. उस दौर ने बिहार को 15 साल तक पीछे धकेल दिया था. उस समय गरीबों के सपने टूटे और युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया.”

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खुद को जनता का ‘माई-बाप’ नहीं, बल्कि जनता को अपना मालिक मानते हैं. उन्होंने कहा, “आपके दादा-दादी के एक वोट ने बिहार को सामाजिक न्याय की भूमि बनाया था. अब आपका वोट बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.”

प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और विकास, सुशासन और स्थिरता को वोट दें, ताकि बिहार फिर से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement