'यह निराधार और भ्रामक...', पोलिंग बूथ पर बिजली काटे जाने के RJD के आरोप पर EC का जवाब

EC on RJD allegations: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने गुरुवार सुबह आरोप लगाया कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर बिजली काटी जा रही है, ताकि मतदान की रफ्तार को धीमा किया जा सके. पार्टी ने इसे धांधली और दुर्भावनापूर्ण इरादे का हिस्सा बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की.

RJD ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट कर कहा, “पहले चरण की वोटिंग के बीच कई जगहों पर बिजली कटौती की जा रही है, जिससे मतदान प्रभावित हो रहा है. आयोग ऐसी हरकतों पर तुरंत कार्रवाई करे.”

हालांकि, इस आरोप पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार ने प्रतिक्रिया देते हुए RJD के दावों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया. आयोग के बयान में कहा गया, “बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान जारी है. भारत निर्वाचन आयोग पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है.”

सीईओ कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अफवाह या झूठे प्रचार से जनता को भ्रमित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.

इस बीच, दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप के बावजूद मतदाता मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आयोग का कहना है कि मतदान प्रतिशत में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही है.



