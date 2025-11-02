'तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी के 'तीन नए विभाग' खुल जाएंगे', अमित शाह का हमला

मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सत्ता मिली, तो बिहार में 'हत्या, अपहरण और रंगदारी' के तीन नए विभाग खुल जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के शासन में बिहार ने पहले ही 'जंगलराज' का दौर देखा है, जिसे जनता दोबारा नहीं देखना चाहती.

एनडीए बनाएगा बिहार को बाढ़ मुक्त

शाह ने कहा कि अगर एनडीए को जनता दोबारा मौका देती है, तो बिहार को पूरी तरह बाढ़मुक्त बनाने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार विकास के नए युग की शुरुआत करेगी और किसानों के खेतों तक कोशी, गंगा और गंडक नदियों का पानी पहुंचाया जाएगा.

'जंगलराज' की वापसी रोकने की अपील

वैशाली में हुई दूसरी सभा में शाह ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने वोट से 'आरजेडी के जंगलराज की वापसी' को रोकें. उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (आरवी), हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर 'पांच पांडवों' की तरह बिहार को समृद्धि की राह पर ले जाएंगे.

मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित और समृद्ध हुआ है. उन्होंने बताया कि बिहार के लिची उत्पादकों के लिए जीएसटी में कमी की गई है और मुजफ्फरपुर में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से एक मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

सीता और राम मंदिर को जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन

शाह ने घोषणा की कि सीता मंदिर के निर्माण के बाद बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक विशेष वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह सेवा अयोध्या के राम मंदिर और सीतामढ़ी के सीता मंदिर को धार्मिक रूप से जोड़ने का काम करेगी, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों बढ़ेंगे.

---- समाप्त ----