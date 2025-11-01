scorecardresearch
 

Feedback

PM मोदी का पटना में कल रोड शो, गुरुद्वारे भी जाएंगे... हाई अलर्ट पर प्रशासन, 2 हजार अतिरिक्त जवान तैनात होंगे

बिहार में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करने जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक प्रबंधन तक प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे. (File Photo)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे. (File Photo)

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे. इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. रोड शो के रूट पर 2 हजार से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जबकि ट्रैफिक रूट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि भीड़ और सुरक्षा दोनों को नियंत्रित किया जा सके.

पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पटना पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बल तक सभी एजेंसियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. रोड शो के मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

अधिकारियों के अनुसार, पीएम मोदी का रोड शो शाम 4 बजे दिनकर गोलंबर से शुरू होगा और कदमकुआं, बारीपथ, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक पहुंचेगा. पूरी रूट को क्लियर रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

RJD MP Manoj Jha
'पैसे बांटने पर रोक लगाए चुनाव आयोग', महिला रोजगार योजना की शिकायत लेकर EC पहुंची RJD 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 1 नवंबर, शनिवार की अहम खबरें 
...With the bulldozer, we dealt with the mafia decisively.
‘बुलडोजर से माफियाओं का कचूमर निकाल दिया’, बिहार में बोले CM योगी 
गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन.(File Photo: ITG)
बिहार में चुनाव प्रचार करने पर रवि किशन को मिली धमकी, बताया- फोन पर मां को अपशब्द कहे 
ख़बरदार: मोकामा गोलीकांड से बिहार चुनाव में कई मुद्दे छलनी हो सकते हैं?  

सुरक्षा व्यवस्था में पटना पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बल भी शामिल होंगे. रोड शो के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की एंट्री रोके जाने के लिए रूट पर कई लेयर वाली सुरक्षा तैनात रहेगी.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

रोड शो के दौरान ट्रैफिक रूट में बदलाव भी लागू किया गया है. कदमकुआं से दरियापुर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा. हालांकि आम लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. वे कदमकुआं से बारीपथ, हथुआ मार्केट होकर दरियापुर जा सकेंगे.

Advertisement

इसके अलावा, रोड शो समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा जाएंगे. वे उद्योग भवन से आयुक्त कार्यालय के रास्ते जेपी गंगा पथ का उपयोग करते हुए गुरुद्वारा पहुंचेंगे. इसके लिए भी सुरक्षा एजेंसियों ने अलग से रूट तय किया है.

प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने यात्रा कार्यक्रम तय करें और रोड शो की भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement