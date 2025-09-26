scorecardresearch
 

10 हजार रुपए में क्या-क्या काम करेंगे... बिहार की महिला ने पीएम मोदी को बताया पूरा प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ₹10,000 ट्रांसफर किए जाएंगे. भोजपुर की रीता दीदी ने अपनी मेहनत और योजना के लाभों की कहानी साझा कर देशभर की महिलाओं के लिए प्रेरणा दी.

पीएम मोदी से योजना की पात्र महिलाओं ने बातचीत की.
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की सौगात दी. इसके तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ₹10,000 ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मैं महिलाओं को बताना चाहता हूं कि उनके लिए बहुत काम हो रहा है और प्रधानमंत्री इसके लिए कार्यरत हैं. इस मौके पर भोजपुर जिले की रीता दीदी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को भैया कहकर संबोधित करते हुए धन्यवाद दिया. रीता दीदी ने बताया कि 2015 में उन्होंने स्वयं सहायता समूह से शुरुआत की थी. शुरूआत में उन्हें 5,000 रुपए मिले. उन्होंने 4 बकरियां खरीदीं और रोजगार शुरू किया. इसके बाद आय से 50 मुर्गियां खरीदीं और अंडा व्यवसाय शुरू किया.

रीता ने आगे बताया, इस व्यवसाय से हमारे घर की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया. अब हम लखपति दीदी बन गई हैं और ड्रोन दीदी भी. महिला रोजगार योजना के आने से गांव में चहल-पहल मच गई है. महिलाएं गाय, बकरी और चूड़ी की दुकान चलाने लगी हैं. मुझे पहली किस्त में 10 हजार रुपए मिले, जिससे मैं और मुर्गी ले आई। अगले चरण में 2 लाख रुपए मिलने पर पोल्ट्री फार्म शुरू करूंगी.

उन्होंने बताया कि पहले वे मिट्टी के घर में रहती थीं, लेकिन अब पक्के मकान, शौचालय, शुद्ध पानी, उजाला गैस कनेक्शन और मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दी जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीता दीदी की कहानी सुनकर उनकी तारीफ की और कहा, रीता दीदी, आप बहुत सुपरफास्ट बोलती हैं. आपने सारी योजनाओं का नाम विस्तार से बताया. पीएम मोदी ने कहा कि पहले देश में जब कोई पैसा भेजा जाता था तो उसमें से सिर्फ़ कुछ ही लोगों तक पहुंचता था. अब संपूर्ण राशि सीधे महिलाओं के खाते में जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार की लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है और राज्य की महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के माध्यम से सशक्त बनाने में मदद की है.

