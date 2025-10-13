महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही शुरू हुआ विवाद, घोसी सीट पर भाकपा माले ने उतार दिया कैंडिडेट

बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही तनाव बढ़ गया है. जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार रामबली सिंह को पार्टी का सिंबल थमा दिया है. यानी सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान से पहले ही माले ने चुनाव मैदान में उतरने का एलान कर दिया है.
RJD के राहुल कुमार को उम्मीदवार बनाने की थी तैयारी
वहीं दूसरी ओर, आरजेडी भी घोसी सीट पर अपना दावा ठोक चुकी है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी की ओर से राहुल कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारी है. राहुल कुमार पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं और हाल ही में उन्होंने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी ज्वाइन की थी.
राहुल कुमार इससे पहले जेडीयू से विधायक रह चुके हैं. घोसी विधानसभा सीट इस समय भाकपा माले के पास है, इसलिए यहां सीट बंटवारे को लेकर टकराव साफ दिख रहा है. महागठबंधन के भीतर यह मामला आगे चलकर बड़ा विवाद बन सकता है.
कांग्रेस को 60 सीटें मिलने की संभावना
इधर, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सीट बंटवारे में पार्टी को कम से कम 60 सीटें मिलने की संभावना है. हालांकि अंतिम संख्या तो सीटों की घोषणा के बाद ही पता चलेगी. दूसरी तरफ एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है.
इस बार बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के हिस्से में 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के खाते में 6-6 सीटें आई हैं.