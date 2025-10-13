scorecardresearch
 

Feedback

महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही शुरू हुआ विवाद, घोसी सीट पर भाकपा माले ने उतार दिया कैंडिडेट

बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ गया है. जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने रामबली सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि आरजेडी भी राहुल कुमार को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है.

Advertisement
X
घोसी विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने रामबली सिंह को सिंबल दे दिया है. (Photo: ITG)
घोसी विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने रामबली सिंह को सिंबल दे दिया है. (Photo: ITG)

बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही तनाव बढ़ गया है. जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट पर भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार रामबली सिंह को पार्टी का सिंबल थमा दिया है. यानी सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान से पहले ही माले ने चुनाव मैदान में उतरने का एलान कर दिया है.

RJD के राहुल कुमार को उम्मीदवार बनाने की थी तैयारी
 
वहीं दूसरी ओर, आरजेडी भी घोसी सीट पर अपना दावा ठोक चुकी है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी की ओर से राहुल कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारी है. राहुल कुमार पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं और हाल ही में उन्होंने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी ज्वाइन की थी. 

राहुल कुमार इससे पहले जेडीयू से विधायक रह चुके हैं. घोसी विधानसभा सीट इस समय भाकपा माले के पास है, इसलिए यहां सीट बंटवारे को लेकर टकराव साफ दिख रहा है. महागठबंधन के भीतर यह मामला आगे चलकर बड़ा विवाद बन सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Tejashwi Tejpratap
बिहार: अपने उम्मीदवार उतारेंगे तेज प्रताप, RJD को कितना नुकसान?  
अपनी बहू और समधन को चुनाव लड़ाएंगे जीतनराम मांझी (File Photo: PTI)
'मन से दुखी हूं लेकिन...' चुनाव में सिर्फ 6 सीटें मिलने पर छलका मांझी का दर्द 
tejashwi yadav
'तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है...', IRCTC केस में आरोप तय होने पर क्या बोले तेजस्वी यादव 
tejaswi yadav
IRCTC घोटाले में 'चार्जशीटर' तेजस्‍वी यादव की सीएम पद की दावेदारी का क्‍या हश्र होगा? 
Tej Pratap Yadav
बिहार चुनावः आज आएगी NDA की 'सीट लिस्ट', जन सुराज और तेजप्रताप के उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर 

कांग्रेस को 60 सीटें मिलने की संभावना

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

इधर, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सीट बंटवारे में पार्टी को कम से कम 60 सीटें मिलने की संभावना है. हालांकि अंतिम संख्या तो सीटों की घोषणा के बाद ही पता चलेगी. दूसरी तरफ एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है. 

Advertisement

इस बार बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के हिस्से में 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के खाते में 6-6 सीटें आई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement