LIVE: थेड़ी देर में महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे गहलोत की एंट्री से पलट गया गेम

बिहार महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर सहमति बन गई है. आज सभी दल उनके नेतृत्व पर मुहर लगाएंगे. होटल मौर्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक घोषणा होगी. कांग्रेस भी तेजस्वी के नाम पर सहमत दिख रही है. सीट बंटवारे पर मतभेद अब करीब-करीब खत्म हो गए हैं.

अशोक गहलोत ने पटना पहुंच कर लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात की (Photo: PTI)
बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर जारी मतभेदों के बीच, महागठबंधन आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकता है.

महागठबंधन में तनाव कम करने के लिए, कांग्रेस नेतृत्व ने बुधवार को पार्टी के सीनियर नेता अशोक गहलोत को पटना भेजा. गहलोत ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और कहा कि गठबंधन एकजुट है और चुनाव के लिए तैयार है.

अशोक गहलोत ने कहा, "बिहार में महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है. महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी."

महागठबंधन से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स पढ़ें यहां:

- बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा, "आपसी मतभेद चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं. ऑफिस में बैठकर दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं. ये लोग सरकार नहीं चला सकते हैं. कांग्रेस और RJD की दोस्ती संभव नहीं है."

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

गहलोत ने सुलझाई महागठबंधन की गुत्थी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात की. बातचीत के दौरान कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु भी मौजूद थे, जिन्हें बातचीत में आई रुकावट के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था.

मुख्य विवाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने को लेकर था. कांग्रेस पहले इस पर सहमत नहीं थी, जबकि आरजेडी का पूरा प्रचार अभियान ‘तेजस्वी सरकार’ पर केंद्रित था. सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस इस मुद्दे पर झुक गई है.

कांग्रेस ने सीटों के निष्पक्ष बंटवारे पर भी जोर दिया. मतभेद के चलते कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें लगभग छह सीटों पर कांग्रेस-आरजेडी, चार पर भाकपा-कांग्रेस और दो पर वीआईपी-आरजेडी के बीच टकराव देखने को मिला.

---- समाप्त ----
