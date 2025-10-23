scorecardresearch
 

बिहार चुनाव में दहशत फैलाने की फिराक में था रंजन पाठक का गैंग... डीजीपी ने एनकाउंटर को लेकर क्या कहा

दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में चार कुख्यात अपराधी मारे गए, जिनमें गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल था. डीजीपी बिहार ने बताया कि यह गैंग बिहार चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था. इनपुट मिला था कि बिहार में क्राइम करने के बाद ये गैंग दिल्ली में छिप जाता है. इसी को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

X
दिल्ली में हुआ सिग्मा गैंग का एनकाउंटर. (Photo: ITG)
दिल्ली के रोहिणी में बिहार और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चार कुख्यात अपराधी मारे गए, जिनमें मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रंजन पाठक भी शामिल था. डीजीपी बिहार ने 'आजतक' को बताया कि यह गैंग चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था. रंजन पाठक और उसका गैंग सिग्मा एंड कंपनी पिछले छह वर्षों में बिहार के सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में कई बड़े अपराधों को अंजाम दे चुका था.

डीजीपी बिहार ने आज तक/इंडिया टुडे को फोन पर बताया कि यह गैंग चुनाव के दौरान बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था. रंजन पाठक और उसके साथी कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करते थे. इनके खिलाफ सीतामढ़ी पुलिस लंबे समय से तलाश में थी. 

बिहार चुनाव में दहशत फैलाने की फिराक में था रंजन पाठक का गैंग... डीजीपी ने बताई पूरी कहानी

डीजीपी ने कहा कि रंजन और उसका गैंग लगातार 5 बड़े हत्याकांड अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाता रहा. हर हत्याकांड के बाद लोगों में दहशत और आक्रोश पैदा होता था, जिससे स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई थी.

यह गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से जाना जाता था. हाल के दिनों में इस गैंग ने गणेश शर्मा की हत्या की थी. गणेश शर्मा उस इलाके के ब्रह्मर्षि समाज के जिला अध्यक्ष थे, उनकी हत्या से समाज में तनाव फैल गया था.

यह भी पढ़ें: बिहार के ‘सिग्मा गैंग’ का दिल्ली में खात्मा, रंजन पाठक समेत चार बदमाश एनकाउंटर में ढेर

डीजीपी बिहार ने कहा कि जानकारी मिली थी कि यह गैंग मर्डर के बाद दिल्ली में जाकर छिप जाता है. इसी इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ संपर्क किया और ऑपरेशन को अंजाम दिया. रंजन पाठक और उसका गैंग लंबे समय से बिहार पुलिस के लिए गंभीर चुनौती बन चुका था.

एनकाउंटर के दौरान चार जवानों की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी गोली

बता दें कि पुलिस के इनपुट मिला था कि गैंग दिल्ली में मौजूद है. इसके बाद दिल्ली और बिहार पुलिस ने  22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात लगभग 2:20 बजे बताए गए स्थान पर पहुंचकर चेकिंग शुरू की. यह बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक तक यह घटना हुई. पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया.

इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें चारों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉ. बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरविंद, SI मनीष और SI नवीन समेत 4 जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है.

