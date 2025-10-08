scorecardresearch
 

बिहार: पटना में चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग के सवाल पर साधी चुप्पी, बोले- 'अभी बताने लायक नहीं'

चिराग पासवान अक्सर मीडिया से बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार वह परेशान नजर आ रहे थे. सीट शेयरिंग पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हे प्रभु, अभी कुछ बताने लायक नहीं है.

सीट शेयरिंग पर कन्फ्यूज नजर आए चिराग पासवान (File Photo: ITG)
सीट शेयरिंग पर कन्फ्यूज नजर आए चिराग पासवान (File Photo: ITG)

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे. उन्होंने मीडियाकर्मियों द्वारा किए गए सीट शेयरिंग के सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की. उन्होंने कहा कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है. उनका कहना है कि जब तक सारी चीज़ें फाइनल नहीं हो जातीं, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सही समय आने पर जानकारी दी जाएगी.

सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है. उन्होंने कहा कि बातचीत को पूरा होने दीजिए. समय आने पर ही कुछ कहा जा सकता है. 

चिराग ने दोहराया कि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जातीं, तब तक कुछ भी बताने का कोई उद्देश्य नहीं है. उन्होंने बार-बार कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं.

चेहरे पर दिखी नाराज़गी और बेचैनी...

हमेशा मीडिया से बात करने वाले चिराग पासवान इस बार अपने चेहरे से काफी परेशान नजर आ रहे थे. पत्रकारों ने उनसे लगातार सवाल पूछे. हालांकि, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अभी कुछ बताने लायक नहीं है. उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि चिराग पासवान काफी नाराज दिख रहे थे.

 
---- समाप्त ----
(इनपुट- शुभम निराला)
