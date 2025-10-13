scorecardresearch
 

'अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है...', सीट शेयरिंग पर RJD-कांग्रेस नेताओं में शायराना टकराव

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. आरजेडी ने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस को 60 सीटों का ऑफर मिला है. मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी के शायराना अंदाज से अंदरूनी मतभेद झलक रहे हैं.

मनोज झा और इमरान प्रतापगढ़ी का शायराना अंदाज (File Photo/PTI & X/@ShayarImran)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपने स्तर तैयारियों में लगे हुए हैं. पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को जमीन पर पूरी तरह से लग कर काम करने के लिए उनमें जोश भर रहे हैं. लेकिन सीट शेयरिंग की तस्वीर इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों तरफ अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी है. 

इंडिया ब्लॉक की बात करें तो सीट शेयरिंग की खबरें सियासी गलियारों से छन-छन कर आ रही हैं लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ आरजेडी अपने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांटना भी शुरू कर चुकी है. माहौल बिल्कुल उठा-पटक जैसा बना हुआ है. 

ऐसे में सोशल मीडिया पर सीट शेयरिंग को लेकर लगाई जा रही कयास के बीच माहौल शायराना होता नजर आ रहा है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने हिंदी के विद्वान रहीम की कुछ लाइनें सोशल मीडिया पोस्ट की. इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उनके पोस्ट को री-शेयर करते हुए एक शेर लिखा. - 'पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है.'

वहीं, यूथ कांग्रेस के पूर्व चीफ श्रीनिवास बीवी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में शायराना लहजा अपनाया. 

सियासी रहनुमाओं के पोस्ट और उसमें बयान की गई कसक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का मामला पेचीदगी के दौर से गुजर रहा है. 

कांग्रेस को 60 सीटों का ऑफर...

सियासी गहमागहमी के बीच कांग्रेस को करीब 60 सीटों का ऑफर मिलने की खबर है. कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग करीब-करीब पूरी हो चुकी है, सिर्फ 2-3 सीटों पर दोनों पार्टियों का दावा बरकरार है, जिसकी वजह से फाइनल बात-चीत नहीं बन पाई है.

वहीं, सीट शेयरिंग के ऑफिशियल ऐलान से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने पटना में अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है. कहा जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा कल यानी 14 अक्टूबर को होने की संभावना है.

 
