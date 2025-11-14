Bihar elections 2025: बिहार में बंपर जीत पर बीजेपी बमबम, शाम 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे PM मोदी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के रुझानों ने एक बार फिर राज्य की राजनीति की दिशा स्पष्ट कर दी है. शुरुआती और मध्य चरण के रुझानों से यह साफ दिख रहा है कि एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की ओर बढ़ रहा है. बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त बढ़त 190 से अधिक सीटों को पार कर चुकी है.
बीजेपी अकेले 86 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीयू 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. दूसरी ओर महागठबंधन की स्थिति कमजोर है और वह केवल 50–55 सीटों तक सीमित दिख रहा है. यह नतीजा महागठबंधन के पिछले प्रदर्शन की तुलना में काफी कम माना जा रहा है.
सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रुझानों से उत्साहित हैं और शाम 6 बजे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे. वहां वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस जीत के पीछे जनता के विश्वास और एनडीए के विकास कार्यों को धन्यवाद देंगे.
बिहार में एनडीए की बढ़त ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर दिया है, और कई जिलों में उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है.
इन रुझानों से यह संकेत साफ है कि बिहार में एक बार फिर बीजेपी–जेडीयू गठबंधन मजबूत स्थिति में है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है. राज्य की राजनीति में एनडीए की यह बढ़त उसके स्थिर नेतृत्व और बढ़ते जनसमर्थन का इशारा देती है.
बिहार नतीजों में NDA की बढ़त पर दिल्ली में बीजेपी समर्थकों का जश्न
दिल्ली में बीजेपी समर्थकों ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बढ़त पर जमकर जश्न मनाया. समर्थक गाने गाते, नाचते और ढोल बजाते नजर आए.
जैसे-जैसे एनडीए आरामदायक बढ़त बनाता गया, दिल्ली के बीजेपी दफ्तर और आसपास के क्षेत्रों में उत्साह बढ़ता नज़र आया.