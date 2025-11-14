scorecardresearch
 

Feedback

Bihar elections 2025: बिहार में बंपर जीत पर बीजेपी बमबम, शाम 6 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे PM मोदी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में एनडीए भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है. इन नतीजों से एनडीए की सरकार लौटना लगभग तय माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

Advertisement
X
बिहार में बीजेपी–जेडीयू की बंपर बढ़त पर कार्यकर्ताओं में जश्न (Photo: PTI)
बिहार में बीजेपी–जेडीयू की बंपर बढ़त पर कार्यकर्ताओं में जश्न (Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के रुझानों ने एक बार फिर राज्य की राजनीति की दिशा स्पष्ट कर दी है. शुरुआती और मध्य चरण के रुझानों से यह साफ दिख रहा है कि एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की ओर बढ़ रहा है. बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त बढ़त 190 से अधिक सीटों को पार कर चुकी है.

बीजेपी अकेले 86 सीटों पर आगे है, जबकि जेडीयू 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. दूसरी ओर महागठबंधन की स्थिति कमजोर है और वह केवल 50–55 सीटों तक सीमित दिख रहा है. यह नतीजा महागठबंधन के पिछले प्रदर्शन की तुलना में काफी कम माना जा रहा है.

सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रुझानों से उत्साहित हैं और शाम 6 बजे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे. वहां वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस जीत के पीछे जनता के विश्वास और एनडीए के विकास कार्यों को धन्यवाद देंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Pappu Yadav
'बिहार के लिए दु्र्भाग्य...' चुनावी नतीजों पर आ गया पप्पू यादव का पहला रिएक्शन 
janta dal united celebrates strong second position with 76 seats
पटना: JDU दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, जोरदार जश्न 
'बिहार में SIR ने खेल किया, यूपी में नहीं होने देंगे', चुनाव नतीजों पर बोले अखिलेश यादव 
Tejashwi Yadav's efforts and increased security at CM house during voting trends
बिहार: BJP के दिग्गजों का प्रचार, जानें किसने-कितनी रैलियां की?  
bihar cm nitish kumar political power
जिन नीतीश को कहा विपक्ष ने 'पलटूराम', उन्हीं ने उलट-पलट दिए सारे चुनावी समीकरण 

बिहार में एनडीए की बढ़त ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर दिया है, और कई जिलों में उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें - बिहार में NDA का कमाल

Advertisement

इन रुझानों से यह संकेत साफ है कि बिहार में एक बार फिर बीजेपी–जेडीयू गठबंधन मजबूत स्थिति में है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है. राज्य की राजनीति में एनडीए की यह बढ़त उसके स्थिर नेतृत्व और बढ़ते जनसमर्थन का इशारा देती है.

बिहार नतीजों में NDA की बढ़त पर दिल्ली में बीजेपी समर्थकों का जश्न

दिल्ली में बीजेपी समर्थकों ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बढ़त पर जमकर जश्न मनाया. समर्थक गाने गाते, नाचते और ढोल बजाते नजर आए.

 

जैसे-जैसे एनडीए आरामदायक बढ़त बनाता गया, दिल्ली के बीजेपी दफ्तर और आसपास के क्षेत्रों में उत्साह बढ़ता नज़र आया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement