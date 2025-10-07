scorecardresearch
 

अक्षरा सिंह भी लड़ेंगी बिहार विधानसभा चुनाव? गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद अटकलें तेज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम राजनीति में एंट्री कर रहे हैं. अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर राजनीति में कदम रखने के संकेत दिए हैं. इससे पहले लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने भी एनडीए के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता जताई थी.

अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है. (Photo: X/@AKSHARASINGH1)
बिहार में जैसे-जैसे चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, वैसे-वैसे सियासी गलियारों में नए चेहरे सुर्खियों में आ रहे हैं. अब भोजपुरी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी राजनीति में कदम रखने के संकेत दे दिए हैं. दरअसल, अक्षरा सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है. 

इस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा- 'गिरिराज सिंह जी से आशीर्वाद मिला.' इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि क्या अक्षरा सिंह भी इस बार बिहार के चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही हैं? 

विनोद तावड़े से मिलीं मैथिली ठाकुर

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई नाम राजनीति में एंट्री कर चुके हैं. एक दिन पहले ही लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी. 

आजतक से बातचीत में मैथिली ने कहा कि उनकी बातचीत बेहद सकारात्मक रही और वह एनडीए के समर्थन में हैं. उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा बिहार से जुड़ी है और मैं बिहार में रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूं.

कई बड़े चेहरों की राजनीति में एंट्री
 
इससे पहले भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह की भी बीजेपी में वापसी हो चुकी है. गायक और अभिनेता रितेश पांडे भी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज जॉइन कर चुके हैं. चर्चा है कि मशहूर गायक राधेश्याम रसिया भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. 

इस लिस्ट में एक नाम भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव का भी है जिन्होंने पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. हालांकि उनके राजनीति में आने या चुनाव लड़ने को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

