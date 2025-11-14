scorecardresearch
 

Feedback

एक फीडबैक और BJP ने बदल दी पूरी रणनीति... बिहार में NDA को ऐसे मिली दमदार जीत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है. अब तक आए रुझानों में एनडीए 200 पार नजर आ रही है. ऐसे में लगभग तय है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी.

Advertisement
X
बीजेपी ने कैसे जीता बिहार (File Photo)
बीजेपी ने कैसे जीता बिहार (File Photo)

यह सिर्फ युवा, तकनीक प्रेमी कर्मचारियों से भरा दफ्तर नहीं था बल्कि बिहार की हाई-स्टेक चुनावी लड़ाई में बीजेपी के ‘वार रूम’ का असली नर्व सेंटर था. बीजेपी के सेंट्रल वॉर रूम में 300 से ज्यादा लोगों की टीम ने इस ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने में दिन-रात एक कर दिए. 

हर विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार का अलग वॉर रूम था, जो सेंट्रल वॉर रूम से जुड़ा हुआ था, जहां से हर 24 घंटे में वहां से रिपोर्ट आती थी, जिसके आधार पर रणनीति तय होती और उसे अमलीजामा पहनाया जाता. बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया कि डोर टू डोर कैंपेन की जरूरत है और इसकी अंतिम योजना सेंट्रल वॉर रूम में ही तैयार हुई.

डोर-टू-डोर कैंपेन

सम्बंधित ख़बरें

bihar assembly election results 2020 analysis and reactions
'ये जीत ऐतिहासिक', बिहार चुनाव नतीजों पर बोले राजनाथ सिंह 
बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है. (Photo: PTI)
उमर अब्दुल्ला को बड़ा झटका है J-K उपचुनाव के नतीजे, फायदे में बीजेपी और PDP 
Yogi Adityanath congratulates BJP workers on massive Bihar victory
बिहार चुनाव में NDA की जीत, योगी आदित्यनाथ ने किसे दिया श्रेय? 
Nitish Kumar
Nitish Kumar के CM बनने पर, JDU ने किया पोस्ट फिर कर दिया डिलीट जाने... 
Bihar assembly election results 2020 analysis and predictions
बिहार चुनाव नतीजों में ध्वस्त हुआ महागठबंधन, क्या रही वजह? 

सबसे पहले योजनाओं के लाभार्थियों की मैपिंग की गई और फिर व्यापक आउटरीच कार्यक्रम चलाया गया. हाईकमान से संदेश साफ था कि सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि एनडीए के सभी मतदाताओं तक पहुंच बनाओ.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह आउटरीच प्रोग्राम जून में शुरू हुआ था. इसके बाद सितंबर में फॉलोअप किया गया और फिर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया. इस दौरान हर मतदाता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया और उन्हें अपने परिवार के साथ मतदान करने का अनुरोध किया गया. इस तरह का आउटरीच प्रोग्राम लगभग 146 सीटों पर किया गया. 

Advertisement

एक-एक बूथ पर फोकस: 32,000 बूथ, 100 विधानसभा सीटें

मतदान के दौरान भी तकनीक का पूरा उपयोग हुआ. बीजेपी अपने वोट की वास्तविक-समय में निगरानी कर रही थी. बीएलए (बूथ स्तर एजेंट) लगातार बताते रहते थे कि कौन-कौन वोट डालने नहीं आया.

ऐप्स के ज़रिए सुनिश्चित किया गया कि हर समर्थक वोट करे और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे सभी मतदाताओं को बूथ तक लाएं. हर घंटे वोटिंग पैटर्न का ट्रैक रखा जाता था.

इस चुनाव में महिला मतदाता निर्णायक फैक्टर रहीं. महिलाएं संतुष्ट थीं लेकिन रोजगार चाहती थीं.  इसी फीडबैक से महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की डायरेक्ट कैश बेनिफिट का विचार जन्मा.

बिखरा विपक्ष, उलझा हुआ संदेश

कांग्रेस ने एंटी-इनकम्बेंसी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों से खुद को दूर कर लिया.  शायद वहीं से उन्होंने नैरेटिव खो दिया. दशकों तक बिहार की राजनीति सामाजिक न्याय की मजबूत आंदोलनों पर आधारित रही, जिनके केंद्र में राजद और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस रहती थी. लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां विचारधारा, संगठन और मतदाता विश्वास  तीनों मोर्चों पर कमजोर साबित हुईं.

राजद का सामाजिक न्याय का एजेंडा कभी बहुत प्रभावी था, लेकिन चुनाव नजदीक आते-आते यह साफ़ दिखा कि पार्टी लोगों की बदलती उम्मीदों से कट गई है. युवा मतदाता अब विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे की मांग कर रहे थे  और इन क्षेत्रों में राजद के पूर्व शासन का रिकॉर्ड उनके खिलाफ गया. उधर कांग्रेस राज्य की जमीनी वास्तविकताओं से बिल्कुल कटी हुई नज़र आई और बिहार के लिए कोई ठोस, विशिष्ट दृष्टि पेश न कर सकी.

Advertisement

कांग्रेस का कैडर तेजी से कमजोर हुआ, जिससे वह गठबंधनों पर निर्भर तो रही, लेकिन खुद कोई ठोस ताकत न दे सकी. राजद भी अत्यधिक परिवार-प्रधान और केंद्रीकृत रही, जिससे आंतरिक लोकतंत्र और नई नेतृत्व क्षमता विकसित नहीं हो पाई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement