Bihar Vidhan Sabha Result 2025 Live: BJP के संजय कुमार सिंह और RJD की शिवानी शुक्ला में कौन चल रहा आगे?

Bihar Election Results 2025 Live Updates: वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. यहां से BJP के संजय कुमार सिंह, जिनकी 2020 में जीत हुई थी, और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला RJD से चुनाव मैदान में उतरीं. वहीं जन सुराज पार्टी के अमर कुमार सिंह चुनाव मैदान में थे.

Bihar Vidhan Sabha Result 2025
Bihar Vidhan Sabha Result 2025

वैशाली जिले का लालगंज विधानसभा क्षेत्र इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हॉट सीट बन गया है. इस बार चुनाव में मैदान में हैं भाजपा के संजय कुमार सिंह, जिनकी 2020 में बहुकोणीय मुकाबले में जीत हुई थी, आरजेडी की शिवानी शुक्ला, जो बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं और 28 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. जन सुराज पार्टी के अमर कुमार सिंह के साथ आम आदमी पार्टी से राजेंद्र प्रसाद सिंह भी चुनाव मैदान में उतरे. लालगंज सीट पर पहले फेज में 6 नवंबर वोटिंग हुई थी. आज काउंटिंग होनी है.

लाइव अपडेट (Live Updates )

07:00 AM:
 

--------------------

लालगंज विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी. शुरुआती तीन चुनावों में इसे दो भागों, लालगंज उत्तर और लालगंज दक्षिण में बांटा गया था. कांग्रेस ने लालगंज दक्षिण की तीनों सीटें जीतीं, जबकि लालगंज उत्तर से 1962 में एक निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ.

1967 में परिसीमन के बाद यह एकीकृत सीट बन गई. अब तक यहां 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. कांग्रेस ने चार बार जीत दर्ज की, जबकि जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने दो-दो बार. लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, एक निर्दलीय और भाजपा ने भी एक-एक बार जीत हासिल की.

2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम

विजयी: संजय कुमार सिंह (BJP)

  • वोट: 70,750
  • विजेता पार्टी का वोट प्रतिशत: 36.9%
  • जीत अंतर: 13.7%

    साल 2020 में मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए. भाजपा ने बहुकोणीय मुकाबले में 26,299 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की.

    ---- समाप्त ----
