Bihar Vidhan Sabha Result 2025 Live: BJP के संजय कुमार सिंह और RJD की शिवानी शुक्ला में कौन चल रहा आगे?

वैशाली जिले का लालगंज विधानसभा क्षेत्र इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हॉट सीट बन गया है. इस बार चुनाव में मैदान में हैं भाजपा के संजय कुमार सिंह, जिनकी 2020 में बहुकोणीय मुकाबले में जीत हुई थी, आरजेडी की शिवानी शुक्ला, जो बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं और 28 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. जन सुराज पार्टी के अमर कुमार सिंह के साथ आम आदमी पार्टी से राजेंद्र प्रसाद सिंह भी चुनाव मैदान में उतरे. लालगंज सीट पर पहले फेज में 6 नवंबर वोटिंग हुई थी. आज काउंटिंग होनी है.

और पढ़ें

लाइव अपडेट (Live Updates )

07:00 AM:



बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

--------------------

लालगंज विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 में हुई थी. शुरुआती तीन चुनावों में इसे दो भागों, लालगंज उत्तर और लालगंज दक्षिण में बांटा गया था. कांग्रेस ने लालगंज दक्षिण की तीनों सीटें जीतीं, जबकि लालगंज उत्तर से 1962 में एक निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ.

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें

1967 में परिसीमन के बाद यह एकीकृत सीट बन गई. अब तक यहां 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. कांग्रेस ने चार बार जीत दर्ज की, जबकि जनता दल, जेडीयू और एलजेपी ने दो-दो बार. लोकतांत्रिक कांग्रेस, जनता पार्टी, एक निर्दलीय और भाजपा ने भी एक-एक बार जीत हासिल की.

उपचुनाव नतीजों से जुड़े सभी अपडेट्स चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम

विजयी: संजय कुमार सिंह (BJP)

Advertisement

वोट: 70,750

विजेता पार्टी का वोट प्रतिशत: 36.9%

जीत अंतर: 13.7%

VVIP सीट्स का क्या है हाल, जानने के लिए यहां क्लिक करें

साल 2020 में मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए. भाजपा ने बहुकोणीय मुकाबले में 26,299 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की.

---- समाप्त ----