बिहार चुनाव: सीट शेयरिंग को लेकर NDA में माथापच्ची जारी, मांझी दिखे नाराज तो चिराग बोले- All Is Well

बिहार चुनाव से पहले एनडीए की दिल्ली में 8 घंटे चली बैठक में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कोशिश हुई. बैठक में HAM प्रमुख जीतनराम मांझी ने असंतोष जताया. मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं. हालांकि चिराग पासवान ने मतभेदों की खबरों को लेकर कहा कि सीटों के बंटवारे पर एनडीए के भीतर कोई विवाद नहीं है और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूं.

दिल्ली में एनडीए की कोर ग्रुप की बैठक 8 घंटे तक चली (File Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक अहम बैठक हुई. 8 घंटे तक चली इस मीटिंग में  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और गठबंधन सहयोगी शामिल हुए. सूत्रों के अनुसार एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच मतभेद भी सामने आए. प्रमुख सहयोगी जीतनराम मांझी बैठक के बाद नाराज़ हो गए और उन्होंने प्रस्तावित सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया.

मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) कम से कम 15 सीटों की मांग कर रही है, जबकि सूत्रों के अनुसार पार्टी को केवल 7-8 सीटों की पेशकश की गई है. बताया जा रहा है कि इस चर्चा से नाराज़ होकर मांझी जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. अगर एनडीए के भीतर बातचीत सफल नहीं होती है, तो मांझी स्वतंत्र रूप से 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प अपना सकते हैं. 

वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (R) भी भीतरखाने नाखुश है और उसने सीटों का बड़ा हिस्सा मांगा है, हालांकि पार्टी ने सार्वजनिक रूप से किसी भी मतभेद से इनकार किया है.  इस बीच बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि आज की बैठक के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रविवार को सीटों के बंटवारे और टिकट वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगा.

नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है. सीट बंटवारे का फॉर्मूला और उम्मीदवारों की सूची जल्द ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय की जाएगी, जो रविवार सुबह 11 बजे महत्वपूर्ण घोषणाएँ करेगा. 

बता दें कि मांझी कम से कम 15 सीटें मांग रहे हैं, जबकि चिराग पासवान जो पहले लगभग 20-22 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुए थे, अब 25 या उससे अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं. उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने तो 40 सीटों तक का दावा किया है. 

सूत्रों के अनुसार गठबंधन में बड़े सहयोगी दल जदयू और भाजपा 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में क्रमशः 102 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं. 

वहीं, जीतनराम मांझी ने संकेत दिया कि अगर उनकी पार्टी को सम्मानजनक संख्या में सीटें नहीं दी जाती हैं, तो वह बड़ा फैसला ले सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मांग नहीं, बल्कि अनुरोध कर रहे हैं. चिराग पासवान ने भी मतभेदों की खबरों को कमतर आंकते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर कोई विवाद नहीं है और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूं. उधर, RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत अभी जारी है. 

