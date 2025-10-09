बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं, RJD ने तीन डिप्टी सीएम का रखा प्रस्ताव

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों के बीच बुधवार को भी कई दौर की बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी ने सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम प्रस्तावित किया है. आरजेडी ने तीन डिप्टी सीएम (आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से एक-एक) का फॉर्मूला रखा है.

हालांकि, वीआईपी और भाकपा माले की सीटों की संख्या पर आज सहमति नहीं बन पाई है. कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी.

आरजेडी के इस प्रस्ताव के तहत आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से एक-एक डिप्टी सीएम बनाने का सुझाव दिया गया है.

VIP ने सहयोगी दलों की सिटिंग सीटों पर किया दावा

वीआईपी पार्टी ने कुल 12 सीटों पर दावा किया है, लेकिन वीआईपी की 6 ऐसी सीटें भी हैं, जिन पर सहयोगी दलों की सिटिंग सीटें हैं. इन 6 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले की दो-दो सिटिंग सीटें शामिल हैं. इन 6 सीटों पर आज की बैठक में सहमति नहीं बन पाई.

भाकपा माले और छोटे दलों की मांग

भाकपा माले को हर हाल में 19 से ज्यादा सीटें चाहिए. पार्टी 2020 के फार्मूले से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है. दूसरी ओर, सीपीआई (CPI) और सीपीएम (CPM) 2020 के फार्मूले के आधार पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. महागठबंधन के नेता अब इन पेंच वाली सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे.

