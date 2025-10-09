scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं, RJD ने तीन डिप्टी सीएम का रखा प्रस्ताव

आरजेडी ने सीएम और डिप्टी सीएम का जो प्रस्ताव रखा, उस पर कांग्रेस से आज बात नहीं हो पाई है. वहीं, वीआईपी की 6 सिटिंग सीटों पर दावे ने पेच फंसा दिया है. भाकपा माले 2020 के फॉर्मूले से ज्यादा यानी 19 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है.

Advertisement
X
वीआईपी ने कुल 12 सीटों पर दावा ठोका है (File Photo: PTI)
वीआईपी ने कुल 12 सीटों पर दावा ठोका है (File Photo: PTI)

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों के बीच बुधवार को भी कई दौर की बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी ने सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम प्रस्तावित किया है. आरजेडी ने तीन डिप्टी सीएम (आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से एक-एक) का फॉर्मूला रखा है. 

हालांकि, वीआईपी और भाकपा माले की सीटों की संख्या पर आज सहमति नहीं बन पाई है. कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी.

आरजेडी के इस प्रस्ताव के तहत आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से एक-एक डिप्टी सीएम बनाने का सुझाव दिया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

bihar voter list names removed supreme court
'बिहार में वोटर लिस्ट से 3.66 लाख नाम हटे, लेकिन एक भी अपील क्यों नहीं आई?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कल फिर सुनवाई 
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी का देशव्यापी अभियान (Photo: Representational)
किसान, कुर्मी और युवा... सरदार पटेल की 150वीं जयंती और बीजेपी का बिहार पर निशाना 
Representative Image
बिहार में नौकरियां बढ़ीं पर पढ़े-लिखे युवा अब भी बेरोजगार, कैसे बदलेगी तस्वीर? 
bihar assembly election nda mahagathbandhan seat sharing
बिहार चुनाव: NDA और महागठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी... कहां फंसा है पेच? 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 09 अक्टूबर, गुरुवार की अहम खबरें 

VIP ने सहयोगी दलों की सिटिंग सीटों पर किया दावा

वीआईपी पार्टी ने कुल 12 सीटों पर दावा किया है, लेकिन वीआईपी की 6 ऐसी सीटें भी हैं, जिन पर सहयोगी दलों की सिटिंग सीटें हैं. इन 6 सीटों में आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले की दो-दो सिटिंग सीटें शामिल हैं. इन 6 सीटों पर आज की बैठक में सहमति नहीं बन पाई.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: NDA और महागठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी... कहां फंसा है पेच?

Advertisement

भाकपा माले और छोटे दलों की मांग

भाकपा माले को हर हाल में 19 से ज्यादा सीटें चाहिए. पार्टी 2020 के फार्मूले से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है. दूसरी ओर, सीपीआई (CPI) और सीपीएम (CPM) 2020 के फार्मूले के आधार पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. महागठबंधन के नेता अब इन पेंच वाली सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement