चिराग पासवान की पार्टी की दूसरी लिस्ट आई, NDA के सभी 243 उम्मीदवार घोषित

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इसमें 15 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही एलजेपी (आर) ने अपने सभी 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. क्योंकि बुधवार को जारी पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था.

पार्टी की ओर से एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आप सभी 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करेंगे.

अगर बात करें एनडीए की तो गठबंधन ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. जिसमें जेडीयू और बीजेपी ने बराबर 101-101 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि चिराग की पार्टी ने 29 सीटों पर, जीतनराम मांझी की पार्टी ने 6 तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों ने गुरुवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. इस दौरान अन्य राज्यों के बड़े नेता भी बिहार पहुंचे और चुनावी सभाओं को संबोधित किया. इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल थे. इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी तीन दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं, जिनमें वे रैली करेंगे और जनता से मुलाकात करेंगे.

