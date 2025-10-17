scorecardresearch
 

Feedback

चिराग पासवान की पार्टी की दूसरी लिस्ट आई, NDA के सभी 243 उम्मीदवार घोषित

बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी ने सभी 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं. वहीं, एनडीए ने सभी 243 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है. एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी ने 101-101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को 6-6 सीटें मिली हैं.

Advertisement
X
बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे (File Photo: PTI)
बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे (File Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इसमें 15 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही एलजेपी (आर) ने अपने सभी 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. क्योंकि बुधवार को जारी पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था.

पार्टी की ओर से एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.  आप सभी 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' के संकल्प को साकार करते हुए डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करेंगे.

अगर बात करें एनडीए की तो गठबंधन ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. जिसमें जेडीयू और बीजेपी ने बराबर 101-101 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि चिराग की पार्टी ने 29 सीटों पर, जीतनराम मांझी की पार्टी ने 6 तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. 

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों ने गुरुवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. इस दौरान अन्य राज्यों के बड़े नेता भी बिहार पहुंचे और चुनावी सभाओं को संबोधित किया. इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल थे. इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी तीन दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं, जिनमें वे रैली करेंगे और जनता से मुलाकात करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

हम दूसरों की कमजोरी पर नहीं, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ते हैं:अमित शाह
'लालू राज की वापसी मतलब 21वीं सदी में जंगलराज की एंट्री', व‍िपक्ष पर बरसे अमित शाह 
जेडीयू का नारा साफ- 2025 में फिर से नीतीश, विपक्ष ने 'फिनिश' का झंडा उठाया
महागठबंधन से CM कौन बनेगा? कांग्रेस प्रवक्ता को JDU-BJP ने घेरा, मिला ये जवाब 
Ravishankar Prasad
'बड़े मकसद के लिए त्याग...', बिहार सीट बंटवारे को लेकर ऐसा क्यों बोल गए रविशंकर प्रसाद? 
Chirags question: Who is instigating a conflict with Nitish?
बिहार NDA में घमासान! सीटों पर फंसे चिराग, नीतीश से कौन करा रहा झगड़ा? 
Why is Chirag Paswan camped in Delhi during the elections?
बिहार: शाह-योगी ने भरी हुंकार, दिल्ली में चिराग का डेरा 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement