ओसामा शहाब, चेतन आनंद, शिवानी शुक्ला... कितने अमीर हैं बिहार के बाहुबलियों के 'चुनावी वारिस'?

बिहार चुनाव के लिए बिसात बिछ गई है. जिस बिहार में कभी दबंग और प्रभावशाली नेताओं का दबदबा रहता था वहां इस बार उनके बेटे-बेटियां सियासी दंगल में ताल ठोंक रहे हैं. जनबल के साथ धनबल के मेल ने इन नेताओं को जनता के बीच चर्चा की विषय बना दिया है. नई पीढी के इन नेताओं के रंग-ढंग के अलावा इनकी घोषित जायदाद भी चर्चा में है.

ओसामा शहाब, चेतन आनंद, शिवानी शुक्ला और रंधीर सिंह (क्रमवार) चुनावी मैदान में हैं. (Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई बाहुबली नेताओं के बेटे-बेटियां चुनावी दंगल में हैं. अगर कुछ नामों पर नजर दौड़ाएं तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रंधीर सिंह इस लिस्ट में बड़े नाम हैं. इसके अलावा सुनीत पांडे के बेटे विशाल प्रशांत भी इस लिस्ट में शामिल हैं. 

बिहार में ताकत और धन का मेल वोटरों को आकर्षित करता है. ये उम्मीदवार बाहुबली राजनीति के नए चेहरे हैं, लेकिन इनमें से हर एक नेता अतीत की जकड़न से बाहर निकलता चाहता है. इन नेताओं की राजनीतिक वंशावली के अलावा इनकी दौलत भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता की नजर है.

आइए जानते हैं कि इन नेता-नेत्रियों ने अपने हलफनामे में कितनी संपत्ति बताई है.

ओसामा शहाब

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बिहार के चर्चित दबंग नेताओं में से एक रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब इस बार रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. 

ओसामा शहाब की एफिडेविट के अनुसार उनके पास  66 लाख 38 हजार 867 रुपये की चल संपत्ति है. इसमें कार, बुलेट, नगदी, बैंक डिपोजिट शामिल है. ओसामा के पास एक लाख 25 हजार की एक बुलेट है. जबकि उनके पास 35 लाख की एक महिंद्रा कार है. 

ओसामा शहाब की पत्नी के पास 15 लाख 85 हजार 944 रुपये की चल संपत्ति हैं. इसमें गहने जेवर और नगदी भी शामिल है. 

अगर अचल संपत्ति की बात करें तो रघुनाथपुर से आरजेडी उम्मीदवार ओसामा शहाब के पास 1 करोड़ 45 लाख की संपत्ति है. इसमें मुख्य रूप से जमीन है. ओसामा की पत्नी उनसे ज्यादा अमीर हैं उनके पास 4 करोड़ 25 लाख की संपत्ति है.

उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई दायित्व नहीं दिखाया है. 

शिवानी शुक्ला

बिहार के एक और बाहुबली रहे मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज सीट से चुनाव लड़ रही हैं. वे लंदन में पढ़ी-लिखी हैं. मुन्ना शुक्ला अभी जेल में बंद हैं. 28 वर्षीय शिवानी ने लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एलएलएम (मास्टर्स ऑफ लॉ) की पढ़ाई की है.

उनके एफिडेविट के मुताबिक उनके पास 21 लाख 28 हजार की चल संपत्ति है, जबकि उनके पति वरुण तिवारी के पास मात्र 2 लाख की चल संपत्ति है. 

शिवानी शुक्ला के नाम कोई अचल संपत्ति नहीं है. लेकिन शिवानी शुक्ला ने अपने ऊपर 36 लाख 57 हजार रुपये का कर्ज दिखाया है. उनके पति पर भी 1 लाख 51 हजार का बैंक लोन है. 

चेतन आनंद 

बिहार के एक और बाहुबली नेता आनंद मोहन और लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. 

नगदी, एफडी, ज्वेलरी जैसे चल संपत्ति की बात करें तो इनके पास कुल संपत्ति 96 लाख 89 हजार रुपये है. इनकी पत्नी आयुषी सिंह के पास 67 लाख 60 हजार की चल संपत्ति है. चेतन आनंद के पास अचल संपत्ति के रूप में 50 लाख रुपये की जमीन है. इनकी पत्नी के पास अचल संपत्ति नहीं है. 

चेतन आनंद में अपने हलफनामे में 24 लाख 76 हजार रुपये का लोन भी दिखाया है. 

रंधीर सिंह

बिहार के एक और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के बेटे रंधीर सिंह मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. रंधीर सिंह के पास चल संपत्तियों की बात करें तो उनके पास 38 लाख 59 हजार की संपत्ति है. इसमें कैश, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, गाड़ियां शामिल है. उनकी पत्नी के पास 33 लाख 64 हजार रुपये की चल संपत्ति है. इसमें गहने, ज्वैलरी बैंक बैलेंस शामिल है. 

जेडीयू उम्मीदवार रंधीर सिंह के पास 1 करोड़ 37 लाख 94 हजार की अचल संपत्ति है. इसमें जमीन मुख्य रूप से शामिल है. उनकी पत्नी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है. 

रंधीर सिंह के ऊपर 50 लाख 2 हजार रुपये का कर्ज भी है. 

विशाल प्रशांत

बिहार के तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे विशाल प्रशांत बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे हैं. उनके पिता सुनील पांडे चार बार विधायक रहे हैं.  

विशाल प्रशांत ने अपने हलफनामें में अपनी चल संपत्ति 1 करोड़ 72 लाख रुपये बताई है. इसमें नगदी, बैंक बैलेंस, एफडी, निवेश, गहने शामिल हैं. 
विशाल के पास लगभग 1 किलो सोना और एक किलो चांदी है.

उनकी पत्नी विशाल प्रशांत से ज्यादा अमीर हैं. उनकी पत्नी एश्वर्या राज के पास 2 करोड़ 61 लाख 34 हजार रुपये की चल संपत्ति है. 

इसमें एश्वर्या के पास लगभग तीन किलो सोना, साढ़े 9 किलो चांदी, और हीरे शामिल हैं. 

अचल संपत्ति की बात करें तो विशाल प्रशांत के पास 2 करोड़ 20 लाख 77 हजार की संपत्ति है. इसमें जमीन शामिल है. उनकी पत्नी के नाम कोई अचल संपत्ति नहीं है. 

विशाल प्रशांत के ऊपर 37 लाख 19 हजार रुपये का कर्जा है. 

---- समाप्त ----
