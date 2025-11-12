scorecardresearch
 

Feedback

Bihar Exit Poll 2025: बिहार का अगला CM कौन? 22 फीसदी बोले नीतीश, 34% ने लिया तेजस्वी का नाम

 इससे पहले मंगलवार को जारी हुए एग्जिट पोल में भी NDA को साफ बहुमत मिला था. पोल ऑफ पोल्स में NDA को 154 सीटें मिलने का अनुमान है. महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं.

Advertisement
X
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बिहार के अगले सीएम की पसंद कौन (Photo: PTI)
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बिहार के अगले सीएम की पसंद कौन (Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है. ऐसे में बुधवार को एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में NDA को महागठबंधन पर बढ़त मिलती नजर आ रही है. सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?

यह सर्वे बिहार की 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों और शहरों में किया गया, जिसमें 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया. इस दौरान जब वोटर्स से पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो इस पर 22 फीसदी वोटर्स ने नीतीश कुमार का नाम लिया तो 34 फीसदी मतदाताओं न तेजस्वी यादव का समर्थन किया. 

्

सम्बंधित ख़बरें

Women Voters (File Photo: PTI)
बिहार में किसे मिला बेरोजगार, घरेलू महिलाओं और किसानों का वोट? देखें- Exit Polls के नतीजे 
एग्जिट पोल में फर्स्ट टाइम वोटर की पहली पसंद बने तेजस्वी यादव (Photo: Reuters)
फर्स्ट टाइम वोटर्स के चहेते बने तेजस्वी, पढ़ें- आयुवर्ग के हिसाब से Exit Poll में कौन आगे 
tejashwi yadav mic finger
एग्जिट पोल के नतीजों में तेजस्वी यादव के लिए क्या मैसेज है? 
bihar exit poll 2025 result
बिहार में फिर नीतीश सरकार... एग्जिट पोल में NDA को 121 से 141 सीटों का अनुमान 
Stock Market Bihar Assembly Election
Exit Poll से बाजार गदगद... अगर NDA की जीत नहीं हुई, तो फिर ये डर भी! 

बता दें कि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट के पोल में NDA को 43 फीसदी वोट, महागठबंधन को 41 फीसदी, प्रशांत किशोर की जनसुराज को 4 फीसदी तो अन्य को 12 फीसदी वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए दो तरह के सर्वे किए जाते हैं. वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं. वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement