Bihar Exit Poll 2025: बिहार का अगला CM कौन? 22 फीसदी बोले नीतीश, 34% ने लिया तेजस्वी का नाम

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है. ऐसे में बुधवार को एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में NDA को महागठबंधन पर बढ़त मिलती नजर आ रही है. सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?

यह सर्वे बिहार की 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों और शहरों में किया गया, जिसमें 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया. इस दौरान जब वोटर्स से पूछा गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो इस पर 22 फीसदी वोटर्स ने नीतीश कुमार का नाम लिया तो 34 फीसदी मतदाताओं न तेजस्वी यादव का समर्थन किया.

बता दें कि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट के पोल में NDA को 43 फीसदी वोट, महागठबंधन को 41 फीसदी, प्रशांत किशोर की जनसुराज को 4 फीसदी तो अन्य को 12 फीसदी वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है.

चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए दो तरह के सर्वे किए जाते हैं. वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं. वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है.

