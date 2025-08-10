scorecardresearch
 

दो-दो वोटर आईडी पर घिरे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग ने दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में नाम दर्ज होने और दो वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है. आयोग ने 14 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने का निर्देश दिया है. यह मामला बांकीपुर और लखीसराय विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ा है, जहां उनके नाम और ईपिक नंबर अलग-अलग सूचियों में दर्ज पाए गए हैं.

विजय सिन्हा के नाम से दो वोटर कार्ड (तस्वीर- (Photo: X/@yadavtejashwi)
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग ने दो-दो वोटर आईडी कार्ड रखने और अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में नाम दर्ज होने के मामले में नोटिस भेजा है. आयोग ने 14 अगस्त 2025 की शाम 5:00 बजे तक लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है, ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके.

विजय कुमार सिन्हा के दो वोटर आई कार्ड

चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के दौरान प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में विजय कुमार सिन्हा का नाम 182-बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 405, मतदाता सूची क्रम संख्या 757, ईपिक नंबर AFS0853341 पर दर्ज है.

इसके अलावा उनका नाम 168-लखीसराय विधानसभा क्षेत्र, लखीसराय में भी दर्ज पाया गया है, जहां उनका ईपिक नंबर IAF3939337 है. इस तरह, आयोग के मुताबिक, दो अलग-अलग स्थानों पर उनके नाम दर्ज हैं और यह स्थिति विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले भी बनी हुई थी.

चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

आयोग ने नोटिस में यह स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति का नाम एक समय में केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है. दो अलग-अलग जगह नाम दर्ज होना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव आचार संहिता के तहत नियमों का उल्लंघन है.

तेजस्वी ने कसा तंज

चुनाव आयोग ने विजय कुमार सिन्हा से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि वो निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. दो वोटर आई कार्ड को लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विजय सिन्हा पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मोदी जी के खासमखास बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा दो अलग-अलग जिलों की दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के दो अलग-अलग जगह के मतदाता हैं.' 

लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से और पटना जिले की बांकीपुर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से.' अब सबकी नजर इस बात पर है कि विजय कुमार सिन्हा अपने जवाब में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और चुनाव आयोग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है.
 

