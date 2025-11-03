'अब बना लें अपमान मंत्रालय...', प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहल चरण के मतदान के लिए महज़ अब दो दिन का समय बचा हुआ है. राजनीतिक दल अपनी पूरी ताक़त प्रचार में झोंक रखे हैं. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को साहरसा और लखीसराय में चुनावी रैलियां कीं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला.

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर बात में विपक्ष पर 'देश का अपमान' करने का आरोप लगाते हैं, इसलिए उन्हें एक नया मंत्रालय बना लेना चाहिए, “अपमान मंत्रालय”.

प्रियंका गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री विकास की बात करने के बजाय हर विपक्षी नेता पर देश का अपमान करने का आरोप लगाते हैं. अगर यही उनका मुख्य काम है, तो एक ‘अपमान मंत्रालय’ ही बना लीजिए.”

प्रधानमंत्री सवालों से भागते हैं, जवाब नहीं देते

प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जनता का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, “जब भी प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछा जाता है, वो या तो विदेश यात्रा पर होते हैं या फिर यह कहते हैं कि सब लोग उनका अपमान कर रहे हैं. लेकिन बिहार और देश के नौजवानों के सवालों का जवाब कोई नहीं देता.”

उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भी तीखा हमला किया. प्रियंका ने कहा, “यह योजना न तो देश के हित में है और न युवाओं के. सरकार बताए कि वह लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रही है.”

ब्रिटिश राज गया, अब मोदी राज है

कांग्रेस नेता ने कहा कि अब देश में सवाल पूछना गुनाह बन गया है. उन्होंने कहा, “पहले अंग्रेज़ों का राज था, अब मोदी राज है. तब सवाल पूछने पर गोली मिलती थी, अब धमकी मिलती है. लेकिन जवाब आज भी नहीं मिलता.”

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह सिर्फ़ पुराने या भविष्य के मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन आज के सवालों पर चुप रहते हैं. “न नौकरी की बात, न किसानों की, न महिलाओं की सुरक्षा की.”

बिहार अब दिल्ली से चल रहा है

प्रियंका ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, “अब बिहार सरकार नीतीश कुमार नहीं, बल्कि दिल्ली से चल रही है. बिहार की जनता से उनका रिश्ता अब सिर्फ़ नाम का रह गया है.”

उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने 20 सालों में न उद्योग दिए, न रोज़गार. “बिहार के युवाओं को मजबूरन केरल और जम्मू-कश्मीर जाकर काम करना पड़ रहा है. बिहार की धरती जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज बेरोज़गारी और लाचारी से जूझ रही है.”

65 लाख वोटर लिस्ट से हटाए गए – यह लोकतंत्र पर हमला

प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बिहार में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि “यह सिर्फ़ चुनावी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की साज़िश है. अगर आपका वोट गया, तो आपका नागरिक अधिकार गया.”

प्रियंका ने जनता से अपील की, “यह आपकी ज़मीन है, आपका हक़ है. इसे कोई नहीं छीन सकता. अगर अब भी नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी.”

पैसे लो, पर वोट मत दो

प्रियंका ने मंच से कहा, “अगर वे चुनाव से पहले 10,000 रुपये देने आएं तो ले लो, वो तुम्हारा ही पैसा है. लेकिन वोट मत देना. अपने बच्चों का भविष्य याद रखना.”

