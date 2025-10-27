'तीन करोड़ नौकरी कैसे देंगे... इसका ब्लू प्रिंट जनता के सामने रखेंगे', वादे पर उठ रहे सवाल पर तेजस्वी का जवाब

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है. इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आजतक से खास बातचीत में ने सत्तारूढ़ एनडीए पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास विजन नहीं है, सरकार से जनता तंग आ चुकी है.

उन्होंने कहा कि अपने बिना एक्सपर्ट की राय ली बिना कोई घोषणा नहीं करते हैं. ये सभी योजना की जा सकती है. पंचायत के प्रतिनिधियों से हम सबने मुलाकात की है. ये सभी योजनाएं पूरी की जा सकती हैं.

सभी वादों का रोडमैप तैयार: तेजस्वी

इंटव्यू के दौरान जब उनसे उनके हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यही एक्सपर्ट ने पिछली बार कहा था कि कहां ये नौकरी देंगे, हमारे मुख्यमंत्री भी करते थे कि कहां से नौकरी लाएगा, अपने बाप के पास से नौकरी लाएगा. अब यही लोग एक करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं. देखिए हम लोगों ने एक दम इस पर काम किया हैं जल्द ही इसका ब्लू प्रिंट होगा और बिहार की जनता को इस बारे में बताएंगे. और ये हो सकता है. इसके साथ-साथ हमने संबिदा कर्मियों को भी परमानेंट रखने की बात कही है. हमारी प्रायरिटी लिस्ट में है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई है.

उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार के राज में कई हत्याएं हुई हैं, आज भी बिहार में वही स्थिति हैं. ये दिखाता है कि एनडीए के शासन में क्राइम बढ़ा है. उन्होंने एक सवाल का जावब देते कहा, ये वही भाजपा है कर्पूरी जी का विरोध करते थे.

'रणनीति का हिस्सा है फ्रेंडली फाइट'

वहीं, दस सीटों पर आपसी लड़ाई के बारे में पूछा जाने पर कहा कि देखिए, हमारी रणनीति का हिस्सा है. झारखंड और जम्मू-कश्मीर में भी फ्रेंडली फाइट देखी गई थी. ये हमारे गठबंधन की रणनीति है और उसी के आधार पर ये तय किया गया है.

'कोई मतभेद नहीं है...'

महागठबंधन में मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा,' कोई मतभेद नहीं थे, लेकिन कुछ चीजें थी. जिन्हें अब सॉर्ट आउट कर लिया है. हर राजनीतिक गठबंधन में ऐसी चीजें होती ही हैं.' उन्होंने अंत में कहा कि अब बिहार की जनता नई सरकार बनाएगी जो नया बिहार देखना चाहते हैं.

