बिहार चुनाव: जेडीयू ने जारी की दूसरी लिस्ट, सभी 101 नाम घोषित, गोपाल मंडल का कटा टिकट

नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने गुरुवार को दूसरी लिस्ट जारी कर 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है.

JDU ने जारी की दूसरी लिस्ट (File Photo: ITG)
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने गुरुवार को दूसरी लिस्ट जारी कर 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. इससे पहले जेडीयू ने पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था. इसके साथ ही जेडीयू ने अपनी सभी 101 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है.

जेडीयू ने वाल्मीकिनगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह, सिकटा से समृद्ध वर्मा, नरकटिया से विशाल साह, केसरिया से शालिनी मिश्रा, शिवहर से श्वेता गुप्ता, सुरसंड से नागेन्द्र राऊत, रुन्नीसैदपुर से पंकज मिश्रा, हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबूबरही से मीना कामत, फुलपरास से शीला मंडल, लौकहा से सतीश साह, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा से राम विलास कामत, सुपौल से विजेन्द्र प्रसास यादव, त्रिवेणीगंज (अ.जा.) से सोनम रानी सरदार, रानीगंज (अ.जा.) से अचमित ऋषिदेव, अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से जनाब मजर आलम, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, अमौर से सबा जफर के टिकट दिया है.

101-101 सीटों पर लड़ेंगी जेडीयू और बीजेपी

एनडीए ने पिछले हफ्ते सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया था, जिसमें बीजेपी और जेडीयू को 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को 29, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें दी थीं.

जेडीयू से पहले बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था. इससे पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे. इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे बड़े नाम शामिल थे.

