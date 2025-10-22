scorecardresearch
 

बिहार चुनाव: '4 दिन दिल्ली रहा, न राहुल मिले...न टिकट', दशरथ मांझी के बेटे ने जताई नाराजगी

कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निराशा जताते हुए 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने कहा, 'मैं दिल्ली में 4 दिन रहा, लेकिन टिकट नहीं मिला. मैंने सभी कागजात जमा कर दिए थे. मैंने राहुल गांधी से टिकट मांगा था और उन्होंने कहा था कि वे टिकट देंगे... मैं टिकट मिलने की उम्मीद कर रहा था... सभी को टिकट दे दिए गए, लेकिन हमें नहीं मिला.'

कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज भगीरथ मांझी. (File Photo: ITG)
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है. इसी बीच कांग्रेस से टिकट न मिलने पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे. उन्होंने ये भी कहा कि वह चार दिनों तक दिल्ली में रुके, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की.

कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराजगी जताते हुए भगीरथ ने कहा, 'मैं दिल्ली में 4 दिन रहा, लेकिन टिकट नहीं मिला. मैंने सभी कागजात जमा कर दिए थे.'

'मुझे टिकट मिलने की थी उम्मीद'

समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि मैं और राहुल गांधी साथ में बैठे थे, तब मैंने उनसे टिकट मांगा था और उन्होंने कहा था कि वह मुझे टिकट देंगे. मैं टिकट मिलने की उम्मीद कर रहा था... सभी को टिकट दे दिए गए, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि राहुल हमारे घर आए थे, साथ में बैठे. हम लोगों ने मीटिंग में भी भाग लिया और खाना भी साथ में खाया. इसके बाद वह पटना चलेगे और मैं घर आ गया. राहुल ने घर बनवाकर चाबी गया में दी थी.

राहुल से नहीं हुई मुलाकात: भगीरथ

भगीरथ ने दावा किया कि वह चार दिनों तक दिल्ली रहे, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई. इसके बाद टिकट की उम्मीद टूट गई और फिर वह घर लौट आए.

इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हालांकि, पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि टिकट वितरण में कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है, और भगीरथ मांझी का नाम सूची में शामिल नहीं हो सका.

बता दें कि दशरथ मांझी (जिन्हें 'माउंटेन मैन' के नाम से जाना जाता है) ने अपने जीवनकाल में पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया था, जिससे स्थानीय लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया था. उनके इस कार्य के लिए उन्हें देश-दुनिया में सम्मान मिला था.

---- समाप्त ----
