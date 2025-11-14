Bihar Election Results 2025 Live Streaming: आज जारी होंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे, यहां देख सकेंगे लाइव

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनेगी. ऐसे में सबकी नजरें वोटों की गिनती और फाइनल रिजल्ट पर टिकी हैं.

और पढ़ें

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों मतदान हुआ है. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले गए. बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में कुल 66.91 फीसदी वोटिंग हुई है. अब 14 नवंबर को फाइनल नतीजे आएंगे.

एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. बता दें राज्य में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 है. अगर आप भी बिहार चुनाव के परिणाम लाइव देखना चाहते हैं तो आप आजतक के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

इसके अलावा आजतक के Live TV पर भी कवरेज देख सकते हैं. वहीं, आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर चुनाव से संबंधित अलग-अलग खबरें पढ़ी जा सकती हैं. इसके अलावा आजतक के इंस्टाग्राम पर भी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अपडेट्स मिलेंगे.

Advertisement

साल 2020 में 3 चरणों में कुल 56.93% हुआ था मतदान

बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के साये में तीन चरणों में सम्पन्न हुए थे. जिसमें 56.93 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था जबकि महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी. राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.

---- समाप्त ----