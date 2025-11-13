फिर नीतीशे कुमार या तेजस्वी इस बार... बिहार में कल किसकी बनेगी सरकार

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दो चरणों में बंपर वोटिंग हुई. शुक्रवार को सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की तरफ से दिए गए बयानों से राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

और पढ़ें

आरजेडी MLC सुनील सिंह ने गुरुवार को विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर मतगणना में गड़बड़ी हुई तो बिहार को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे. दरअसल आरजेडी और महागठबंधन लगातार काउंटिंग में धांधली की आशंका जता रहे हैं लेकिन NDA इसे हार की खीझ बताकर खारिज कर रही है.

बिहार में RJD के एमएलसी सुनील सिंह की इस धमकी ने चुनाव की भागदौड़ के बाद छाई सुस्ती को उड़नछू कर दिया है. सवाल ये है कि अगर RJD नतीजों से संतुष्ट नहीं हुई तो बिहार में क्या होगा?

लेकिन आरजेडी की तरफ से ऐसा बयान देने वाले सुनील सिंह अकेले नहीं है. पर सवाल ये है कि सबक सिखाने के लिए RJD के ये नेता क्या करेंगे? RJD नेताओं के जहां इस तरह के बयान सुर्खियों में हैं तो वहीं बीती रात RJD नेता तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक खास बैठक की.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने बैठक के बाद X पर पोस्ट कर कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता और बिहार एवं संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है.

चुनाव नतीजों में धांधली और बेईमानी की आशंका महागठबंधन के नेताओं की तरफ से लगातार दोहराई जा रही है. महागठबंधन के नेताओं के इन्हीं बयानों के बीच NDA खासकर JDU के खेमे में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है. पटना में जेडीयू दफ्तर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा है- टाइगर जिंदा है.

NDA के नेता एग्जिट पोल्स में बढ़त मिलती देखकर उत्साहित हैं, जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल्स के नतीजों को नकार रहा है. दोनों ओर से अपनी-अपनी जीत के ऐसे दावों के बीच पटना की MLA कॉलोनी में अभी से विधायक आवास पर दावों का दौर शुरू हो गया है. मोकामा से NDA और महागठबंधन के उम्मीदवारों के घरों पर मिठाई बनने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. ऐसा करके दोनों प्रत्याशियों की तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं.

पटना में महागठबंधन की तेजस्वी यादव के घर पर एक बैठक हुई. ये बैठक कल काउंटिंग को लेकर बुलाई गई. इस बैठक में VIP के मुकेश सैनी CPI-ML महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं.

Advertisement

पटना में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को NDA की जीत का इतना भरोसा है कि उन्होंने हलवाइयों को लड्डू का ऑर्डर दे दिया है और कई किलो लड्डू बनकर तैयार भी हो चुके हैं. कार्यकर्ता इतने जोश में है कि जहां लड्डू बन रहा है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पोस्टर लेकर खड़े हैं.

पटना में जेडीयू कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं को जीत का पूरा भरोसा है. जोश-जोश में पार्टी दफ्तर के बाद एक पोस्टर भी लगवाया गया है, जिस पर नीतीश कुमार की तस्वीर है और उस पर लिखा है 'टाइगर अभी जिंदा है'.

इसके अलावा बहुबलियों के कुरुक्षेत्र मोकामा में भी उम्मीदवारों ने अपनी-अपनी जीत के दावे करके सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली है. जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के लोगों ने ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए एक बड़े मैदान में शामियाना लगा दिया है, गद्दे बिछा दिए गए हैं और हजारों गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं. अब बस शुक्रवार को परिणाम के घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है.

---- समाप्त ----