Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां देखें लाइव

Bihar Election 2025 Date Announcement Live updates: चुनाव आयोग आज (सोमवार), 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी. जिसमें वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा.

बिहार में 1 या 2 चरणों में वोटिंग संभव है. उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग (EC) महापर्व छठ के बाद ही वोटिंग रखेगा.



2020 में 3 चरण में हुए थे बिहार विधावसभा चुनाव

बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के साये में तीन चरणों में सम्पन्न हुए थे. जिसमें 56.93 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था जबकि महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी. राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.

