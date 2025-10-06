scorecardresearch
 

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां देखें लाइव

Bihar Election Date Announcement Live Streaming: बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. चुनाव आयोग शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की तारीखों का ऐलान करेगा. बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.

Bihar Assembly Election Date 2025 Announcement
Bihar Election 2025 Date Announcement Live updates: चुनाव आयोग आज (सोमवार), 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी. जिसमें वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा.

बिहार में 1 या 2 चरणों में वोटिंग संभव है. उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग (EC) महापर्व छठ के बाद ही वोटिंग रखेगा. ऐसे में सबकी नजरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं. अगर आप भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान लाइव देखना चाहते हैं तो आप आजतक के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं.

इसके अलावा आजतक के Live TV पर भी कवरेज देख सकते हैं. वहीं,  आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर चुनाव से संबंधित अलग-अलग खबरें पढ़ी जा सकती हैं. इसके अलावा आजतक के इंस्टाग्राम पर भी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अपडेट्स देख सकते हैं.

2020 में 3 चरण में हुए थे बिहार विधावसभा चुनाव
बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के साये में तीन चरणों में सम्पन्न हुए थे. जिसमें 56.93 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था जबकि महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी. राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.

लेटेस्ट

