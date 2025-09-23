scorecardresearch
 

बिहार में 75 लाख महिलाओं को मिलेगी रोजगार योजना की पहली किस्त, PM मोदी जारी करेंगे सहायता राशि

बिहार की इस योजना से राज्य के करोड़ों परिवारों की महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा. स्वरोजगार और वित्तीय सहायता मिलने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बन सकेंगी.

बिहार में महिला रोजगार योजना की पहली किस्त कब जारी होगी (Photo: PTI)
बिहार में महिला रोजगार योजना की पहली किस्त कब जारी होगी (Photo: PTI)

बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए कमर कस ली है. इसी कड़ी में 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये की पहली किस्त सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में भेजेंगे. 

पीएम मोदी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. बता दें कि 7500 करोड़ रुपये की यह राशि केवल आर्थिक मदद नहीं होगी बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई शुरुआत के तौर पर देखी जाएगी. इस योजना को सिलाई-बुनाई, खेती या पशुपालन जैसे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है. यह पहल बिहार की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदलने वाली साबित हो सकती है.

महिला रोजगार योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना है. इस पहल से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि वे अपने परिवार और समाज में भी सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकेंगी. खास बात यह है कि रोजगार शुरू करने के बाद महिलाओं को उनके व्यवसाय की प्रगति के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी. यह कदम महिलाओं को लंबे समय तक मजबूत आर्थिक आधार देने में सहायक साबित होगा.

महिला रोजगार योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं, जो बिहार की स्थायी निवासी हों. इसमें राज्य की ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की महिलाएं शामिल हैं. योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने के लिए महिलाओं का जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना अनिवार्य है. हालांकि, जो महिलाएं अभी तक जीविका से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए भी यह अवसर खुला है. उन्हें पहले स्वयं सहायता समूह की सदस्यता लेनी होगी. सदस्य बनने की प्रक्रिया सरल रखी गई है. इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा और आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.

महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सीधे अपने ग्राम संगठन या जीविका समूह के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं. वहां समूह की प्रतिनिधि उन्हें फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने में सहयोग करेगी. शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है.

