साढ़े चार रुपये चरवाहा विद्यालय में लगते थे, आज ₹5 में पॉलिटेक्निक पढ़ते हैं बच्चे: JDU नेता नीरज कुमार

बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा है कि भारत को कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 10 रुपये महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है. कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 5 रुपये प्रति महीना में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई संभव हो. नीतीश कुमार की जीत की वजहों को बताते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार ने माइनस से शुरुआत की है और यहां तक जगह बनाई है.

आगे उन्होंने कहा कि यहां 500 रुपये में मेडिकल की पढ़ाई होती है और नर्सिंग की पढ़ाई मुफ्त में हो रही है. नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में ह्युमन इंडेक्स का सशक्तिकरण हुआ है. समाज में तनाव नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार में 4.50 रुपये में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई होती थी अब 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है.

इंडिया टुडे के 'SoS: बिहार फर्स्ट' के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलायन के मुद्दे को उठाया और इसे समझाया उन्होंने कहा कि मजबूरी में बाहर जाना और अवसर के लिए बाहर जाना अलग अलग बातें हैं. जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार में 94.28 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं. उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए क्या हम JNU नहीं जाएंगे, हमारा हक नहीं है क्या?

Advertisement

इसी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचारियों, निक्कमों की सरकार है और बिहार में 20 वर्षों से खटारा डबल इंजन की नीतीशे कुमार की सरकार है. उन्होंने जेडीयू से सवाल पूछा कि बिहार में 20 साल में कितने विश्वविद्यालय खुले. बिहार क्यों गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार में नंबर वन है.

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश सरकार जो भी प्रलोभन वोट के लिए दे रही है वो तेजस्वी यादव का विजन है, तेजस्वी यादव ने छह महीने पहले ही अपना ब्लू प्रिंट जनता को बता दिया था. उन्होंने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी. जबकि 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है. टूरिज्म की पॉलिसी बनाई, सरकारी अस्पतालों में छामेपारी की. उन्होंने कहा कि ये नकलची सरकार की विदाई का समय है, ये लोग नकल तो कर रहे हैं लेकिन अक्ल कहां से लाएंगे.

कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ निखिल आनंद ने कहा कि ये वो बिहार है जहां कृषि विकास दर माइनस 17 थी, शहरी विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं की दर जीरो थी. इन्होंने विश्वविद्यालय के लिए सिर्फ जमीनें खरीदी और यूनिवर्सिटी घोषित कर दी, बाकी का काम नीतीश कुमार के शासन में हुआ. शिक्षकों की बहाली नीतीश सरकार के दौर में हुई.

Advertisement

बीजेपी नेता ने कहा कि ये अपराध की बात करते हैं लेकिन ये वही बिहार है जहां किडनैपिंग के रेट सीएम आवास से तय होते थे. आज क्राइम और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है. ये अपराध का बिहार नहीं है, नया बिहार है, ये समाजवादी और राष्ट्रवादी बिहार है.

उन्होंने राहुल-तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्ट टाइम पिकनिक मनाने वाले राजनीतिज्ञ हैं. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे बिहार में जो यात्रा कर रहे थे उसका मकसद अल्पसंख्यक समाज का तुष्टिकरण करना था.

'SoS: बिहार फर्स्ट' में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉ चंदन यादव ने कहा कि अगली बार बिहार वोट चोरी और भ्रष्टाचार से जीतने जा रहा है. कांग्रेस नेता ने कहा कि जेडीयू कहती है कि बिहार बदल गया है, कोरोना में आपने बिहार को देखा होगा, बाढ़ में आपने पटना को देखा होगा, क्या हाल था. कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे राज में बिहार अग्रणी हुआ करता था.

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की खटारा सरकार ने बिहार को तबाह कर दिया. उन्होंने बिहार पलायन और सस्ती मजदूरी के क्षेत्र में आगे है.

कार्यक्रम में आगे नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को 20 साल की बिहार सरकार को खटारा कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए थी. इन 20 वर्षों में 37 महीने तक वो भी सरकार में थे.

Advertisement

नीरज कुमार को टोकते हुए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आपका झूठ हम नहीं सुनेंगे. आपका ज्ञान सुनकर कोई फायदा नहीं है. आप ये बताइए कि बिहार गरीबी में नंबर वन क्यों है?

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाहर में एक तिहाई लोग 6000 रुपये पर जी रहे हैं ये इन्हीं का आंकड़ा कहता है. नीरज कुमार ने कांग्रेस नेता से पूछा कि 45 साल आप राज किए थे आपके गांव की गली बनी थी. बिजली आई थी, आपके पंचायत में स्कूल था?

मृत्युंजय तिवारी ने टोकते हुए कहा कि आप कह दीजिए कि पृथ्वी ही नहीं थी.



---- समाप्त ----