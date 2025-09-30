scorecardresearch
 

Feedback

जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण बने थे उन्हीं के सहारे एनडीए में एंट्री करने जा रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल बढ़ने के साथ ही दलबदल का दौर शुरू हो गया है. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं. 2024 में पवन सिंह के चलते ही कुशवाहा चुनाव हार गए थे.

Advertisement
X
बिहार में अब दिखेगी उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की केमिस्ट्री (Photo-ITG)
बिहार में अब दिखेगी उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की केमिस्ट्री (Photo-ITG)

भोजपुरी सिंगर-एक्टर पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए अपना नया सियासी ठिकाना भी तलाश लिया है. एक साल पहले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार के कारण बने थे, अब उन्हीं की पार्टी में एंट्री करने जा रहे हैं. खबर है कि मंगलवार को पवन सिंह दिल्ली में कुशवाहा से मुलाकात करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं.

पवन सिंह मंगलवार की सुबह 10 बजे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे. यह मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर होगी. माना जा रहा है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में आरा सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी. पवन सिंह के उतरने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे. एक साल में सियासत ने ऐसी करवट ली कि पवन सिंह अब उसी उपेंद्र कुशवाहा का दामन थामने जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Samrat Choudhary
महिलाओं से युवाओं तक... चुनावी योजनाओं का भार कैसे उठाएगा बिहार? सम्राट चौधरी ने बताया 
Dhanshree Emotional
छूटा हीरो का साथ, इमोशनल हुईं धनश्री, रोते हुए बोलीं- कोई नहीं... 
Manisha Rani, Pawan Singh
अशनीर के शो में होगी मनीषा रानी की एंट्री, पूरी करेंगी पवन सिंह की कमी? 
Dhanashree Verma, Arbaz Patel
'मेरी बातें सुननी होंगी', धनश्री को हुआ प्यार? एक्टर बोला- मेरी हीरोइन बनोगी 
Diljit Dosanjh,Pawan Singh
शादीशुदा पवन सिंह को धनश्री से हुआ प्यार? भारत-पाक मैच पर दिलजीत ने कसा तंज 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement