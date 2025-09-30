जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण बने थे उन्हीं के सहारे एनडीए में एंट्री करने जा रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह

भोजपुरी सिंगर-एक्टर पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए अपना नया सियासी ठिकाना भी तलाश लिया है. एक साल पहले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार के कारण बने थे, अब उन्हीं की पार्टी में एंट्री करने जा रहे हैं. खबर है कि मंगलवार को पवन सिंह दिल्ली में कुशवाहा से मुलाकात करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं.

पवन सिंह मंगलवार की सुबह 10 बजे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे. यह मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर होगी. माना जा रहा है कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में आरा सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी. पवन सिंह के उतरने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे. एक साल में सियासत ने ऐसी करवट ली कि पवन सिंह अब उसी उपेंद्र कुशवाहा का दामन थामने जा रहे हैं.

