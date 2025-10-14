नामांकन करने निकले अनंत सिंह का काफिला रेलवे फाटक पर फंसा, गेट खुलवाने इंजन तक पहुंच गए समर्थक

जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह का नामांकन के लिए निकला रोड शो उस समय कुछ देर के लिए रुक गया, जब बाढ़ रेलवे गुमटी का फाटक बंद हो गया. ट्रेन क्रॉसिंग के कारण फाटक गिरा तो अनंत सिंह का काफिला रास्ते में फंस गया और उन्हें वहीं रुकना पड़ा.

घटना के दौरान अनंत सिंह ओपन जीप में सवार थे और तेज धूप के बीच समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे थे. फाटक बंद होने के कारण जब ट्रेन काफी देर तक नहीं गुजरी, तो उनके समर्थक परेशान होकर रेल इंजन के पास पहुंच गए और ट्रेन को जल्दी निकलवाने की कोशिश करने लगे.

यह भी पढ़ें: कैंडिडेट लिस्ट जारी करने से पहले ही JDU ने बांटे सिंबल, अनंत सिंह मोकामा से पार्टी उम्मीदवार

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अनंत सिंह काफी देर तक इंतजार करते रहे. उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, क्योंकि नामांकन दाखिल करने का समय नजदीक आ रहा था. कुछ देर बाद जब ट्रेन को आगे बढ़ाया गया, तब जाकर रेलवे गुमटी का फाटक खोला गया और अनंत सिंह का काफिला आगे बढ़ सका.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

फाटक बंद होते ही रुक गया अनंत सिंह का काफिला

यह मामला बाढ़ रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही फाटक बंद हुआ, अनंत सिंह का पूरा काफिला, जिसमें कई गाड़ियां और समर्थक शामिल थे रुक गया. समर्थक लगातार "छोटे सरकार जिंदाबाद" के नारे लगा रहे थे, जबकि अनंत सिंह अपनी जीप से हालात का जायजा लेते नजर आए.

यह भी पढ़ें: बाहुबलियों की लौटी बहार... अनंत सिंह के बाद आनंद मोहन भी नीतीश के दरबार में

जेडीयू की टिकट पर लड़ रहे चुनाव, सबसे पहले भरा नामांकन

अनंत सिंह इस बार मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और सोमवार को नामांकन दाखिल करने निकले थे. बताया जा रहा है कि वे इस चुनाव में जेडीयू के टिकट पर नामांकन करने वाले पहले प्रत्याशी हैं. घटना के दौरान मीडिया कर्मी और स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे. कुछ मिनटों की इस रुकावट के बाद जैसे ही फाटक खुला, काफिले में लोगों राहत की सांस ली और रोड शो दोबारा शुरू हो गया.

---- समाप्त ----