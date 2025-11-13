चार लाख मिठाइयां, 56 भोग, होगा भोज... मतगणना के पहले अनंत सिंह के आवास पर ऐसी है तैयारी

बिहार चुनाव में मतदान के बाद अब नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 14 नवंबर को जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खुलेगी, जनादेश किसके पक्ष में आएगा? इसका सभी को इंतजार है, लेकिन उम्मीदवारों के खेमे में जीत के विश्वास के साथ दावत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम है मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह का.

बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार रहे अनंत सिंह प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद हैं. अनंत सिंह के समर्थक जीत के विश्वास के साथ दावत की तैयारियों में जुटे हैं. पटना के मॉल रोड स्थित विधायक निवास पर अनंत समर्थकों ने जश्न की तैयारियां तेज कर दी हैं.

पटना स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास (विधायक निवास) पर पंडाल लगाए गए हैं. समर्थकों का दावा है कि ये पंडाल एक से डेढ़ लाख लोगों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं. अनंत सिंह के आवास पर करीब डेढ़ लाख लोगों के लिए भोजन का भी प्रबंध होगा. कई हलवाई मिठाइयां और खाना बनाने में अभी से ही जुटे हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक चार लाख से ज्यादा मिठाइयां बनाई जा रही हैं. करीब एक लाख रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं. मिठाइयां बनाने के लिए करीब दो सौ क्विंटल दूध औऱ डेढ़ क्विंटल खोवा मंगवाया गया है. खाने के मेन्यू में पूड़ी और पुलाव के साथ दाल और कई सब्जियां भी शामिल बताई जा रही हैं. अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि जीत के बाद 56 भोग की तैयारी हो रही है.

अनंत सिंह समर्थकों के साथ ही अन्य नेता और उनके समर्थक भी अपनी जीत के विश्वास के साथ उसे यादगार बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं. कई नेताओं ने तो लड्डू के ऑर्डर भी दे दिए हैं. मिठाई व्यवसायियों के मुताबिक मतगणना के बाद लड्डू की डिमांड सबसे अधिक रहती है.

अनुमान जताए जा रहे हैं कि मतगणना के बाद पटना में ही 10 टन से अधिक लड्डू की खपत हो सकती है. इसे लेकर मिठाई कारोबारी भी कई दिनों से तैयारी में जुटे हुए हैं.

