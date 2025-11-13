scorecardresearch
 

Feedback

चार लाख मिठाइयां, 56 भोग, होगा भोज... मतगणना के पहले अनंत सिंह के आवास पर ऐसी है तैयारी

बिहार चुनाव के लिए मतगणना की घड़ी करीब आते ही उम्मीदवारों और दलों के खेमे में जश्न की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. मोकाना से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर डेढ़ लाख लोगों की क्षमता वाले पंडाल लगाए गए हैं. भोज की भी तैयारी है.

Advertisement
X
अनंत सिंह के आवास पर लगा बड़ा पंडाल (File Photo: ITG)
अनंत सिंह के आवास पर लगा बड़ा पंडाल (File Photo: ITG)

बिहार चुनाव में मतदान के बाद अब नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 14 नवंबर को जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खुलेगी, जनादेश किसके पक्ष में आएगा? इसका सभी को इंतजार है, लेकिन उम्मीदवारों के खेमे में जीत के विश्वास के साथ दावत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम है मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह का.

बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार रहे अनंत सिंह प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद हैं. अनंत सिंह के समर्थक जीत के विश्वास के साथ दावत की तैयारियों में जुटे हैं. पटना के मॉल रोड स्थित विधायक निवास पर अनंत समर्थकों ने जश्न की तैयारियां तेज कर दी हैं.

पटना स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास (विधायक निवास) पर पंडाल लगाए गए हैं. समर्थकों का दावा है कि ये पंडाल एक से डेढ़ लाख लोगों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं. अनंत सिंह के आवास पर करीब डेढ़ लाख लोगों के लिए भोजन का भी प्रबंध होगा. कई हलवाई मिठाइयां और खाना बनाने में अभी से ही जुटे हुए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Bihar Munger AK-47 recovery case
बिहार के एक कुएं ने उगली थीं 12 AK-47 राइफल, अनंत सिंह के इलाके की खौफनाक कहानी 
मोकामा में मतदान का माहौल गर्म (Photo: Shashi Bhushan/ ITG)
ये अनंत सिंह का इलाका है! देखिए कैसी जुटी है मोकामा में वोटर्स की भीड़, Photos 
bihar first phase election baahubali candidate
कहीं बाहुबली खुद तो कहीं फैमिली फाइट में... इन 6 सीटों पर सबकी नजरें 
Enemies of Anant Singh
सूरजभान, राजन तिवारी, सोनू-मोनू और टाल का गुट... लंबी है अनंत सिंह के दुश्मनों की लिस्ट 
Emperor Chaudhary: These Laltanias have looted Bihar for 15 years.
बिहार चुनाव: पहले चरण की वो पांच हॉट सीटें जिस पर सबकी नजर, देखें 

जानकारी के मुताबिक चार लाख से ज्यादा मिठाइयां बनाई जा रही हैं. करीब एक लाख रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं. मिठाइयां बनाने के लिए करीब दो सौ क्विंटल दूध औऱ डेढ़ क्विंटल खोवा मंगवाया गया है. खाने के मेन्यू में पूड़ी और पुलाव के साथ दाल और कई सब्जियां भी शामिल बताई जा रही हैं. अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि जीत के बाद 56 भोग की तैयारी हो रही है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: एक राउंड में 14 EVM, रैंडमाइजेशन... बिहार में कल 46 केंद्रों पर मतगणना की तैयारी

अनंत सिंह समर्थकों के साथ ही अन्य नेता और उनके समर्थक भी अपनी जीत के विश्वास के साथ उसे यादगार बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं. कई नेताओं ने तो लड्डू के ऑर्डर भी दे दिए हैं. मिठाई व्यवसायियों के मुताबिक मतगणना के बाद लड्डू की डिमांड सबसे अधिक रहती है.

यह भी पढ़ें: 'टाइगर अभी ज़िंदा है...', बिहार चुनाव नतीजों से पहले नीतीश कुमार के लिए पटना में लगे पोस्टर

अनुमान जताए जा रहे हैं कि मतगणना के बाद पटना में ही 10 टन से अधिक लड्डू की खपत हो सकती है. इसे लेकर मिठाई कारोबारी भी कई दिनों से तैयारी में जुटे हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement