एक राउंड में 14 EVM, रैंडमाइजेशन... बिहार में कल 46 केंद्रों पर मतगणना की तैयारी

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को आएंगे. सुबह 8 बजे से राज्य के 46 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी. पहले पोस्टल बैलेट, फिर EVM गिनती होगी. हर राउंड में 14 EVM की गिनती होगी.

निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ मिलकर की समीक्षा (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी शुक्रवार, 14 नवंबर को आएंगे. राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जो 8 से 8:30 बजे के बीच स्कैनर से स्कैन करके की जाएगी. 

अगर पोस्टल बैलेट की गिनती 8:30 बजे तक पूरी नहीं भी हुई, तब भी EVM से वोटों की गिनती समानांतर रूप से शुरू हो जाएगी.

मतगणना को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 38 जिलों के डीएम के साथ गिनती की समीक्षा की है. उन्होंने चुनाव आयोग (EC) के तय मानक को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

एक राउंड में 14 ईवीएम...

काउंटिंग का तरीका और रैंडमाइजेशन हर विधानसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र में अलग-अलग कमरे बनाए गए हैं. एक राउंड में 14 EVM की गिनती होगी, जिसके लिए 14 टेबल लगाए गए हैं. गिनती से पहले सुबह 6 बजे मतगणना केंद्र पर रैंडमाइजेशन किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: कटिहार में इसबार किसका पलड़ा भारी?

रैंडमाइजेशन के बाद ही यह तय होगा कि किस अधिकारी की ड्यूटी किस काउंटिंग टेबल पर होगी. VVPAT और सुरक्षा नियममतगणना के दौरान किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में वीवीपैट (VVPAT) की पर्चियों की गिनती की जाएगी. फॉर्म 17C और ईवीएम डेटा में बेमेल पाए जाने पर भी वीवीपैट की गणना होगी. मतगणना परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से रोक है, इसके साथ ही मतगणना परिसर के आसपास विजय जुलूस और नारेबाजी पर भी रोक लगाई गई है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

