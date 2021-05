Assam Result LIVE: असम में वोटों की गिनती शुरू, रुझानों में कांटे की टक्कर

कोरोना संकट काल के बीच जिन पांच राज्यों में चुनाव हुआ उसमें पूर्वोत्तर का असम भी शामिल था. असम के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. पांच साल से सत्ता पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि वो अपना ताज बचाए, जबकि कांग्रेस की ओर से सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा दी गई.

पांच राज्यों के चुनाव नतीजे से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें...

असम नतीजों से जुड़े बड़े अपडेट्स...

08.30 AM: असम में सात सीटों के रुझान आ गए हैं. कांग्रेस 3 और बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है.

08.15 AM: असम में भी शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं. असम में अभी तक के रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है.

08.00 AM: असम के सभी काउंटिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. अब से कुछ देर में रुझान सभी के सामने होंगे.

07.15 AM: असम में वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो चुकी है. काउंटिंग सेंटर्स पर जो भी आ रहा है, उसका तापमान मापा जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है.

Assam: Counting of votes for #AssemblyElections2021 to be held today. Visuals from outside a counting centre at Maniram Dewan Trade Centre in Guwahati. pic.twitter.com/J87eLC1JPi