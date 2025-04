upmsp.edu.in समेत इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

Websites To Check UP Board Result 2025: उत्तर प्रदेश हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 का परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे जारी कर दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूपी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा करेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं-12वीं के छात्रों का पास प्रतिशत, जेंडर वाइज पास प्रतिशत, जिलेवार रिजल्ट, टापर्स के नाम और नंबर आदि की घोषणा की जाएगी. इसके तुरंत बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और Aajtak.in पर अपना रिजल्ट (UP Board Result 2025 Marksheet) चेक कर सकेंगे.

छात्रों की सहूलियत के लिए aajtak.in पर यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक कर सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. इसके अलावा नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

UP Board 10th Result 2025 Direct Link यहां होगा एक्टिव

UP Board 12th Result 2025 Direct Link यहां होगा एक्टिव

UP Board Result 2025 Websites to Check: कहां-कहां चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट?

छात्र UPMSP कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद नीचे बताई गई वेबसाइट्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

digilocker.gov.in

web.umang.gov.in

इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थीं. लगभग 51 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 दी. 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 27 लाख अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 25.56 लाख छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए थे. इसी तरह 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 27.40 लाख ने आवेदन किया था, लेकिन 25.77 लाख छात्रों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी.

बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट जारी होने का इंतजार करीब 51 लाख से अधिक विद्यार्थियों को है. इस साल, लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए 51.37 लाख छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था.