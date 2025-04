UPMSP UP Board Result 2025: डाउन हुई वेबसाइट तो Aajtak.in पर ऐसे चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

UP Board 10th, 12th Result 2025 if Website Down: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज आज कक्षा 10 (हाईस्कूल) और कक्षा 12 (इंटरमीडिएट) वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित करने जा रहा है. करीब 51 लाख छात्र-छात्राओं को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, जो कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा. प्रयागराज में स्थित यूपी बोर्ड कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं-12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

upmsp.edu.in डाउन हुई तो कहां चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट?

यूपी बोर्ड रिजल्ट का इतंजार लाखों छात्रों को है. रिजल्ट जारी होने के तुंरत बाद बड़ी संख्या में छात्र और उनके अभिभावक रिजल्ट चेक करने के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं. एक साथ बड़ी संख्या में विजिट करने से वेबसाइट डाउन होने की संभावना बनी रही है. ऐसे स्थिति में aajtak.in पर भी नतीजे देखे जा सकते हैं. छात्रों की सहूलियत के लिए aajtak.in पर यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी जाएगी.

aajtak.in पर कैसे चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट?

- रिजल्ट जारी होने के बाद, aajta.in खोलें.

- होमपेज पर 'बोर्ड रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें.

- यहां 'यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025' या 'यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर या रोल कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें

- आपका यूपी बोर्ड रिजल्ट स्टेटस स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

- आगे के लिए रिजल्ट पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की गई थीं. बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 54.37 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. 10वीं में लगभग 27.32 लाख छात्रों में से 25.56 लाख ने परीक्षा दी, जबकि 12वीं में लगभग 27.05 लाख में से 25.77 लाख परीक्षा देने पहुंचे थे. तीन लाख से अधिक छात्रों ने बोर्ड परीक्षा छोड़ दी. परीक्षा में उपस्थि हुए छात्रों का परिणाम कुछ ही देर में घोषित कर दिया जाएगा.