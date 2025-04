TS Inter Results 2025 Date: तेलंगाना इंटरमीडिएट का रिजल्ट कल होगा जारी, Aajtak.in पर भी मिलेगा स्कोरकार्ड

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ स्टूडेंट्स तेलंगाना इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आजतक.इन पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इस साल छात्रों के लिए आजतक.इन भी रिजल्ट होस्ट कर रहा है. ऐसे में रिजल्ट पेज पर जाकर बस एक क्लिक में छात्र अपनी मार्कशीट देख सकेंगे.

TSBIE to declare 1st, 2nd year on April 22 | Check time, how to check scorecard