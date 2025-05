10वीं हो या 12वीं...ऐसे अचानक से रिजल्ट क्यों जारी करता है CBSE? कितनी सही है ये प्रैक्टिस?

CBSE के मुताबिक उनकी कॉपियां सिर्फ जांची नहीं जातीं, बल्कि क्रॉस चेक और स्क्रूटनी से होकर गुजरती हैं. रिजल्ट सिक्योरिटी के 125 लेवल्स से पास होता है. तभी, जैसे ही रिजल्ट तैयार होता है, वो CD में लॉक होकर अपलोडिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध न लग सके.

X

why CBSE board release it all of sudden (Photo: Getty Images)