UP PET Exam 2025: पांच लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने छोड़ी पीईटी परीक्षा, नकल करते हुए पकड़े गए 31 अभ्यर्थी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का आयोजन 6 और 7 सितंबर 2025 को किया. यह परीक्षा 48 जनपदों के 1,479 परीक्षा केंद्रों पर चार पालियों में आयोजित की गई. इस एग्जाम में 25 लाख 31 हजार 996 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इसमें से 19 लाख 41 हजार 993 कैंडिडेट्स उपस्थित रहे और पांच लाख 90 हजार 3 तीनों लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया.

शाहजहांपुर में 6 परीक्षा केंद्रों के बाढ़ग्रस्त होने के कारण नए केंद्र बनाए गए थे जहां 76.20% उपस्थिति रही. आयोग ने परीक्षा की निगरानी के लिए 2 हजार 958 सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1 लाख 64, हजार 615 कार्मिक, 1 हजार 600 वाहन और 35 हजार 259 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे. परीक्षा देने आए सभी अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक डेटा कैप्चर किया गया और कार्मिकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई.

31 कैंडिडेट्स नकल करते हुए पकड़े गए

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर 31 अभ्यर्थियों को अनुचित साधन का प्रयोग करते पकड़ा गया. विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई. इसके अलावा रेलवे और रोडवेज द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई थी. भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यक पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले 31 अभ्यर्थियों के खिलाफ संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया गया था. पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक थी. पीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे. परीक्षा का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों में ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना है.

