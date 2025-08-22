UPSC Mains Exam 2025: स्मार्ट वॉच, फैंसी बोतलें समेत कई आइटम्स पर सख्त पाबंदी, जानें परीक्षा के नए नियम

UPSC Mains Exam 2025: संघ लोक सेवा आयोग कल से यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSE Mains) आयोजित करने वाला है. परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच दो पालियों में आयोजित की जाएगी. सुबह की शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दोपहर का सेशन दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक चलेगा.

हॉल टिकट ले जाना ना भूलें, यहां से डाउनलोड करें

इससे पहले, आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in पर 'ई-एडमिट कार्ड' के अंतर्गत अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की तिथियां और कार्यक्रम

इस वर्ष, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणामों में, 14,161 उम्मीदवार पास हुए हैं और यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र हैं. यह परीक्षा चयन प्रक्रिया का लिखित चरण है. मुख्य परीक्षा के बाद, पास उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा.

याद रखें ये जरूरी गाइडलाइंस

परीक्षा से पहले, आयोग ने निर्देशों का एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका प्रत्येक उम्मीदवार को सख्ती से पालन करना होगा.

उम्मीदवारों को प्रत्येक सत्र के लिए अपने ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट और मूल फोटो पहचान पत्र (जैसा कि ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित है) साथ लाना होगा.

आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम परिणाम घोषित होने तक ई-प्रवेश पत्र सुरक्षित रखा जाए.

प्रत्येक सत्र शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा (सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे)। गेट बंद होने के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

आईडी वेरिफिकेशन और तलाशी के लिए उम्मीदवारों को समय पर उपस्थित होना होगा.

ध्यान दें कि उम्मीदवारों को केवल ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा स्थल पर ही उपस्थित होने की अनुमति होगी.

परीक्षा हॉल में इन चीजों को ले जाने पर बैन

यूपीएससी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ियां, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्टोरेज डिवाइस, कैमरा या कोई भी संचार उपकरण सख्त वर्जित है.

केवल साधारण कलाई घड़ियों की अनुमति है. स्मार्ट या विशेष सुविधाओं वाली घड़ियों पर प्रतिबंध है.

अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर बैग, किताबें, कीमती सामान या महंगी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए. आयोग इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करेगा.

अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, पहचान पत्र और फोटोग्राफ (यदि लागू हो) ही ले जाने की अनुमति है.

पानी की बोतलें केवल पारदर्शी होने पर ही ले जाने की अनुमति है.

परीक्षा हॉल के अंदर खाने-पीने की कोई भी वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है.

साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रतिबंधित हैं. आवश्यकता पड़ने पर केवल नॉर्मल कैलकुलेटर का ही उपयोग किया जा सकता है.

आंसर शीट जमा करने से पहले QCA पुस्तिका में खाली स्थानों पर क्रॉस लगाना होगा.

अभ्यर्थियों को प्रत्येक सत्र के अंत में अपनी QCA पुस्तिका (प्रश्नपत्र अलग करने के बाद) निरीक्षक को सौंपनी होगी।

यदि प्रवेश पत्र पर तस्वीर स्पष्ट नहीं है, तो अभ्यर्थियों को एक वैध फोटो पहचान पत्र और दो हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, जिन पर उनका नाम और तारीख अंकित हो, साथ लानी होंगी.

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-प्रवेश पत्र पर नाम, तस्वीर और क्यूआर कोड सही हैं.

जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदला है, उन्हें अद्यतन नाम के साथ सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा.

अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं, जहां संदर्भ के लिए एक नमूना क्यूसीए पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है.

