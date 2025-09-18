scorecardresearch
 

यूपी में कब होगी SI और सहायक SI की परीक्षा? UPPBPB ने जारी किया पूरा शेड्यूल

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने यूपी पुलिस परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर, सब-इंस्पेक्टर (SI) और सहायक SI पदों के लिए यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी.

यूपी में SI की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवरों के लिए परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइउट पर उपलब्ध है. (Photo: Freepik)
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB ने कंप्यूटर ऑपरेटर, SI और सहायक SI पदों के लिए UP पुलिस परीक्षा 2025 की तिथियां जारी कर दी हैं. आधिकारिक सूचना UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है.

ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा

आधिकारिक सूचना के अनुसार, परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के लिए 1 नवंबर, 2025 को एक ही पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी और पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर 2 नवंबर, 2025 को एक ही पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा एक नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2 नवंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

बोर्ड परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले परीक्षा केंद्र के जिले का नाम जारी करेगा. उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

PDF देखें

Steps To Download PDF: 

Step 1: UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

Step 2: होम पेज पर उपलब्ध यूपी पुलिस परीक्षा 2025 तिथि सूचना पर क्लिक करें.

Step 3: एक नया पेज खुलेगा जहाँ उम्मीदवारों को विवरण देखना होगा.

Step 4: पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

---- समाप्त ----
