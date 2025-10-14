SSC ने जारी किया GD PET का रिजल्ट, भरे जाएंगे 53 हजार से ज्यादा पद

SSC GD PET Exam 2025: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी कांस्टेबल जीडी पीईटी परिणाम 2025 जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) दी है, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं.

पीईटी/पीएसटी 20 अगस्त से 15 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया गया था पीईटी/पीएसटी में कुल 3,94,121 उम्मीदवार शामिल हुए थे. पीईटी/पीएसटी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

एसएससी कांस्टेबल जीडी पीईटी परिणाम 2025: कैसे देखें

Step 1: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं

Step 2: होम पेज पर उपलब्ध परिणाम लिंक पर क्लिक करें

Step 3: एक नया पेज खुलेगा जहाँ उम्मीदवारों को SSC कांस्टेबल GD PET परिणाम 2025 सूची 1 और सूची 2 पर क्लिक करना होगा

Step 4: एक नई PDF फ़ाइल खुलेगी जहाँ उम्मीदवार नाम और रोल नंबर देख सकते हैं

Step 5: फ़ाइल डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें

20 महिला उम्मीदवारों और 260 पुरुष उम्मीदवारों का परिणाम संदिग्ध कदाचार के कारण रोक दिया गया है रोके गए उम्मीदवारों के परिणाम उनकी उम्मीदवारी की आगे की जाँच के अधीन होंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं

SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2025 का उद्देश्य 53,690 रिक्तियों को भरना है, जिनमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 48,320 और महिला उम्मीदवारों के लिए 5,370 पद शामिल हैं. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और संगठनों में भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जिनमें शामिल हैं:

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

असम राइफल्स (AR)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)

सचिवालय सुरक्षा बल (SSF)

