SSC CHSL टियर 1 परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल

SSC CHSL Tier 1 Exam Date: SSC CHSL टियर 1 परीक्षा शुरू में 8 सितंबर से 18 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन आयोजित नहीं की गई थी.

उम्मीदवार 22 से 28 अक्टूबर के बीच SSC वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी परीक्षा की तिथि, शहर और शिफ्ट चुन सकते हैं. ( Photo: ssc.nic.in)
SSC CHSL Tier 1 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CHSL भर्ती 2025 टियर 1 परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. यह परीक्षा 12 नवंबर, 2025 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट या CBT मोड में शुरू होगी. CHSL टियर 1 परीक्षा पहले 8 से 18 सितंबर के लिए निर्धारित थी, लेकिन यह परीक्षा आयोजित नहीं की गई.

अपना पसंदीदा परीक्षा शहर ऐसे चुनें 
आयोग उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तिथि, शहर और पाली (shift) चुनने का मौका देगा. उम्मीदवार 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच SSC की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं. लॉग इन करने के बाद उम्मीदवारों को उन 3 शहरों में उपलब्ध तिथि और शिफ्ट दिखाई देंगी, जो उन्होंने आवेदन के समय चुने थे. उम्मीदवार अपने पसंदीदा शहर में किसी भी उपलब्ध तारीख पर एक शिफ्ट चुन सकते हैं. लेकिन, जो उम्मीदवार क्षेत्रीय भाषा (जैसे हिंदी, मराठी, तमिल आदि) में परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें तारीख और शिफ्ट के कम विकल्प मिल सकते हैं.

अगर आपके चुने हुए तीनों शहरों में सभी स्लॉट भर जाते हैं, तो आयोग आपको कुछ अन्य (वैकल्पिक) शहरों की सूची देगा, जहां स्लॉट खाली होंगे. आयोग कोशिश करेगा कि आपको इन्हीं वैकल्पिक शहरों में से किसी एक में परीक्षा स्लॉट मिले, लेकिन किस तारीख या शिफ्ट में परीक्षा होगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती.

यहां जानें आयोग ने क्या कहा
आयोग ने बताया है कि जो उम्मीदवार तय समय के अंदर परीक्षा शहर, तिथि और पाली (shift) नहीं चुनेंगे, यह माना जाएगा कि वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी परीक्षा की तिथि, शहर और पाली बहुत सोच-समझकर चुनें, क्योंकि एक बार चयन करने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा.

SSC CHSL टियर-1 परीक्षा का पैटर्न (आसान भाषा में):
परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर पर) होगी.
सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे — यानी हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से 1 सही चुनना होगा.
कुल 100 प्रश्न होंगे, जो 100 अंकों के होंगे.
सामान्य उम्मीदवारों को 60 मिनट (1 घंटा) का समय मिलेगा.
दिव्यांग (नेत्रहीन या सेरेब्रल पाल्सी वाले) उम्मीदवारों को 80 मिनट मिलेंगे.

विषय और प्रश्न 
अंग्रेजी भाषा (English Language – Basic Knowledge) – 25 प्रश्न, 25 अंक
सामान्य बुद्धि (General Intelligence) – 25 प्रश्न, 25 अंक
मात्रात्मक योग्यता (Quantitative Aptitude / Maths) – 25 प्रश्न, 25 अंक
सामान्य जागरूकता (General Awareness / GK) – 25 प्रश्न, 25 अंक
कुल: 100 प्रश्न – 100 अंक – 60 मिनट

---- समाप्त ----
