SSC CGL Tier 1 Answer Key: यहां मिलेगी SSC CGL Tier 1 की आंसर की, ऐसे दर्ज का सकते हैं आपत्ति

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGL 2025 टियर-1 परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है. अब अभ्यर्थी अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये जमा करने होंगे.

SSC CGL Tier 1 के कैंडिडेट्स 19 अक्टूबर (रात 9 बजे) तक आपत्ति दर्ज का सकते हैं. (Photo: Pexels)
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 16 अक्टूबर को संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) टियर 1 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है. ssc.gov.in वेबसाइट पर सभी प्रश्नपत्रों की SSC CGL 2025 उत्तर कुंजी उपलब्ध है. SSC CGL 2024 परीक्षाएँ 12 से 26 सितंबर के बीच 15 दिनों तक और 14 अक्टूबर को आयोजित की गई थीं.

कब तक दर्ज का सकते हैं आपत्ति?

आयोग ने उम्मीदवारों को SSC CGL 2025 उत्तर कुंजी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी दिया है. उम्मीदवार उत्तर कुंजी देख सकते हैं और यदि कोई हो, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रति प्रश्न कुछ शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो वापस नहीं किया जाएगा. उम्मीदवार 19 अक्टूबर (रात 9 बजे) तक 50 रुपये प्रति आपत्ति का भुगतान करके उत्तर कुंजी और दर्ज प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन चुनौती दे सकते हैं. पहले, आपत्ति दर्ज करने का शुल्क 100 रुपये था.

SSC ने अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया है कि प्रश्नपत्र केवल व्यक्तिगत उपयोग और स्व-विश्लेषण के लिए ही होगा. इसमें आगे कहा गया है, "इस आशय का एक अंडरटेकिंग चैलेंज मैनेजमेंट पोर्टल में शामिल किया गया है, जो उम्मीदवारों को लॉग इन करने पर दिखाई देगा."

8000 कैंडिडेट्स ने दी थी परीक्षा

14 अक्टूबर को लगभग 8,000 उम्मीदवारों की परीक्षाएं थीं. इन उम्मीदवारों में वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनकी परीक्षाएम मुंबई के एक केंद्र में आग लगने की घटना के कारण बाधित हुईं और अन्य जिनके लिए आयोग को कदाचार के अस्पष्ट सबूत मिले. आयोग आमतौर पर एसएससी होमपेज पर "उत्तर कुंजी" अनुभाग के अंतर अनंतिम उत्तर कुंजी अपलोड करेगा. इसके साथ ही, उम्मीदवारों के लिए उनके चिह्नित उत्तरों की जांच करने के लिए एक "प्रतिक्रिया पत्रक" लिंक एक्टिव किया जाएगा.

How To Download SSC CGL Answer Key 2025:

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
Step 2: होमपेज पर दिए गए उत्तर कुंजी लिंक पर क्लिक करें.
Step 3: उत्तर कुंजी देखें और डाउनलोड करें.

टियर-1 परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे. अंग्रेजी बोधगम्यता को छोड़कर, प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में थे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) थी. टियर-1 का परिणाम अंतिम उत्तर कुंजी पर आधारित होगा. टियर-1 में चयनित उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा देनी होगी, जिसमें पेपर-1 और पेपर-2 अलग-अलग पालियों या दिनों में होंगे.

---- समाप्त ----
